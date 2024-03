Rob McClehenney gründet neue Produktionsgesellschaft

Wirtschaft

Dahinter steckt der Macher der Amazon-Serie «Welcome to Wrexham».

Rob McElhenney, der kürzlich mit der Amazon-Reality-Serie «Welcome to Wrexham» durchstartete und Star und Schöpfer der FX-Comedy «It’s Always Sunny in Philadelphia» ist, gründet die Produktionsfirma More Better Industries. Das Unternehmen besteht aus drei verschiedenen Einheiten: More Better Productions, More Better Advisory und More Better Ventures.Das Unternehmen More Better Ventures wird strategisch in Sport, Unterhaltung und verwandte Bereiche investieren, die die Ziele der anderen More Better-Unternehmen unterstützen. Derzeit hat More Better Productions über dreißig Film-, Fernseh- und Dokumentarfilmprojekte in der Entwicklung, die sich über eine Vielzahl von Plattformen erstrecken und an denen bekannte Namen wie Larry David, Elliot Page und Nzingha Stewart beteiligt sind.Darüber hinaus umfasst das Programm, anknüpfend an den Erfolg der Doku-Serie «Welcome to Wrexham» über den Kauf des Wrexham AFC durch McElhenney und Ryan Reynolds, Sportinhalte mit und ohne Drehbuch. Vor kurzem wurde die Serie mit dem Emmy Award für die beste unstrukturierte Reality-Show ausgezeichnet. In Sundance feierte More Better kürzlich sein Debüt mit dem selbst produzierten Pilotfilm «Me/We», der offiziell für den Episodic Pilot Showcase ausgewählt wurde. McElhenney schrieb den Pilot zusammen mit Keyonna Taylor.