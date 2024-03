Soap-Check

Entschluss gefasst. Marvin nimmt Franka die Angst, sie könne keine gute Mutter sein.

«Rote Rosen» (Mo – Do, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Do, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Do, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Do, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Do, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Do, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Do, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Do, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Jorik will beim Aufbau von Carlas und Michaels Westerndorf helfen und plant dafür extra einen Aufenthalt in Lüneburg. Davon ist Amelie aber überhaupt nicht angetan. Sie hat Angst, dass Henriettes Heimweh durch die vielen Stippvisiten in Lüneburg immer größer wird. Und sie hat recht: Schon jetzt will Henni nicht zurück nach Avignon und Jorik überlegt, seiner Tochter zuliebe ein paar Tage später abzureisen. Marvin versucht Franka ihre Angst zu nehmen, keine gute Mutter sein zu können. Auch Julius versichert seiner Schwester, sie in jeder Hinsicht zu unterstützen – auch finanziell. Nach einer süßen Aktion von Tammo wird Franka endlich klar: Sie will das Baby behalten!Christoph macht Tom klar, dass seine Affäre mit Alexandra früher oder später enden wird und die beiden in seinen Augen keine gemeinsame Zukunft haben. Später ärgert er sich jedoch über sich selbst und bereut, dass er sich hat provozieren lassen. Er entschuldigt sich bei Tom, doch wird dieser seine Entschuldigung annehmen? Vincent ist zutiefst enttäuscht, als Ana ihm klarmacht, dass sie nicht mit ihm zusammensein kann. Natalie versucht alles, um ihn von seinem Frust abzulenken. Doch als sie sich tatsächlich näherkommen, macht Natalie einen Rückzieher und ahnt, dass er sich nur über seinen Frust hinwegtrösten will. Philipp beschließt währenddessen selbstbewusst, um Ana zu kämpfen und sie zurückzuerobern.Nach einem Schwächeanfall rät der Arzt Monika zu einem Kardiologenbesuch. Monika zögert aus Angst - wird sie den Termin dennoch wahrnehmen? Till ist begeistert als er erkennt, dass er ausgerechnet den berühmten TV-Lachsack Martin Sieber mit seiner Flachwitz-Challenge zum Lachen gebracht hat.Utes Ansage, dass Patrizia sie erpresst, bleibt nicht ohne Folgen. Tapfer stellt Ute sich dem Urteil der Schillerallee... Paula überrascht Valentin mit dem perfekten Geburtstagsgeschenk und hofft erneut auf mehr als nur eine enge Freundschaft mit ihm... Nadine glaubt, den verletzten Henry mit ihrer Überraschung überfordert zu haben. Dass das Problem viel tiefer geht, wird ihr erst später schmerzhaft bewusst.Maximilian berappelt sich dank Justus. Doch Simone zieht harte Konsequenzen aus Maximilians langer Suche nach Nathalie... Isabelle wird als Managerin angefragt, doch schon bald wird ihr klar, weshalb ihre potenzielle Kundin einen schlechten Ruf in der Branche hat... Imani ist aus dem Tritt, da sie sich zu einem Patienten hingezogen fühlt. Entschieden versucht sie dagegen anzukämpfen.Katrin und Emily bereiten sich darauf vor, in der finalen Runde um den Auftrag für den Fair Fashion Runway zu kämpfen. Dabei finden sie immer mehr als Team zusammen. Doch plötzlich stehen sie vor einem ungeahnten Problem... Auf ihrer Einweihungsparty hält Jonas es nicht lange in Flos Nähe aus. Er findet überraschende Ablenkung.Inzwischen ist das komplette Küstritzer Revier in Hannas Ermittlungen eingeweiht und auf Spurensuche nach Satos Leiche. Alex schreckt nun nicht mehr davor zurück, aufs Ganze zu gehen und raubt Natalie ihr Liebstes und zwingt sie, ihm bei seinen Plänen zu helfen. Als Nele eine Leiche am Strand findet, rückt ein dänischer Tourist ins Blickfeld der Ermittler und der scheint nicht nur mit diesem Toten in Verbindung zu stehen ...Luise ist es unfassbar peinlich, dass sie versucht hat, Nick zu küssen. Seitdem gibt sie sich alle Mühe, ihm aus dem Weg zu gehen. Er hingegen lässt es sich nicht nehmen, sie bei jeder möglichen Gelegenheit damit aufzuziehen. Plötzlich wird Nick jedoch klar, wie hart Luise das triggert. Darüber hinaus hat sie auch noch Ärger mit ihrem Boyfriend Henri, der sie mal wieder versetzt. Nick reißt sich zusammen und geht schließlich sogar einen Schritt auf Luise zu – mit überraschenden Folgen…Franzi fiebert euphorisch ihrem neuen Workshop „Finde deine innere Göttin“ entgegen und lässt sich nicht von Schmidti entmutigen, der sich über das Thema lustig macht. Entschlossen, sich durchzusetzen, weist sie ihn zurecht und taucht mit voller Leidenschaft in die Vorbereitung ein. Ihre Begeisterung wird jedoch jäh gebremst, als es zum unerwarteten Eklat zwischen zwei Teilnehmerinnen kommt. Trotz Franzis Bemühungen, die Situation zu beruhigen, endet der Workshop in einem Desaster. Zutiefst deprimiert zweifelt Franzi an ihrer Fähigkeit, solche Veranstaltungen zu leiten. Doch in diesem Moment überrascht Schmidti sie mit einer liebevollen Geste.