«Miss Merkel»-Wiederholung punktet beim Gesamtpublikum

Quotennews

Mit Bürgergeld, Pommes und Demenz versuchte im Anschluss «Extra» zu punkten.

3,12 Millionen Menschen verfolgten vor knapp einem Jahr die Premiere von, der auch bei den Werberelevanten auf starke 13,6 Prozent kam. Die Wiederholung musste gegen die Fußball-Live-Übertragung im ZDF antreten. Die Geschichte, die vielen Zuschauern noch in Erinnerung gewesen sein dürfte, holte mit der Zweitverwertung 2,21 Millionen Zuschauer. Die Sendung sicherte sich einen Marktanteil von 8,6 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,41 Millionen erzielt, der Marktanteil belief sich auf 7,6 Prozent.Das von Pinar Atalay moderiertesahen sich um 22.15 Uhr noch 1,19 Millionen Zuschauer an, das Format schnappte sich einen Marktanteil von 5,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,25 Millionen möglich, der Marktanteil belief sich auf 5,5 Prozent.Das RTL-Magazin, das zwischen 22.35 Uhr und Mitternacht gesendet wurde, beschäftigte sich mit Menschen, die nur vom Bürgergeld leben können. Außerdem sahen 0,92 Millionen Menschen einen extra großen Pommes-Report und Moderatorin Mareile Höppner begab sich auf eine Demenz-Station. Dieser Mix sorgte für 6,7 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,24 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 8,1 Prozent.