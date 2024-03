«Höhle der Löwen» & «Familien-Firma» bilden neuen VOX-Montag

TV-News

VOX hat eine neue Staffel der Gründershow angekündigt, in deren Nachlauf neue Folgen von «Meine Familien-Firma» zu sehen sein werden.

Noch bis Ostern ist am Montagabend «First Dates Hotel» im VOX-Programm gesetzt, am Ostermontag strahlt der Kölner Sender dann Filmware bestehend aus dem wenig homogenen Duo «Dirty Dancing» und «R.E.D. 2 – Noch älter. Härter. Besser» aus. Nach den Feiertagen startet dann eine neue Staffel der Gründershow, die damit in ihre 15. Staffel startet. Geplant sind acht Folgen, die ab dem 8. April immer montags um 20:15 Uhr zu sehen sein werden.Die verschiedenen Start-up-Ideen hören sich Tijen Onaran, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Janna Ernsthalter und Tillmann Schulz an, danach entscheiden sie in gewohnter Manier, ob und wie viel sie investieren wollen. Mit dabei sind unter anderem Gewichtheben-Olympiasieger Matthias Steiner sowie ein 70-jähriger Gründer. Außerdem begrüßt Moderator Amiaz Habtu die jüngste Teilnehmerin aller Zeiten auf der Bühne. Sie hatte mit 14 Jahren ihre Geschäftsidee gehabt, mit 16 steht sie nun vor den Investoren.Im Anschluss setzt VOX auf neue Folgen von. Das Doku-Format lief in einer ersten Staffel bereits 2017 und holte damals im Anschluss an «DHDL» hohe Marktanteile im zweistelligen Bereich. Die Sendung verschwand daraufhin dennoch aus dem Programm, VOX wiederholte die erste Staffel vor zwei Jahren – ebenfalls mit Erfolg. Nun präsentiert der Kölner Sender vier neue Episoden, in denen drei Familienunternehmen Einblicke in Produktion und Privatleben gewähren.Mit dabei sind „Das Bernsteinzimmer“, das vegane Pralinen fertigt, „Andys Steinwelt“, das bunte Steinfiguren kreiert, und „Sperling Bags“, das Rucksäcke und Taschen aus Kork produziert. Die Doku-Soap zeigt den Alltag von Paaren, Geschwistern, Familien und Freunden, die alles geben, um ihr gemeinsames Geschäft nach vorn zu bringen.