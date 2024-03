Daytime Emmys steigen am 7. Juni

US-Fernsehen

Da die Autoren und Schauspieler nicht mehr streiken, kann der Termin gehalten werden.

Die National Academy of Television Arts & Sciences (NATAS) und CBS geben bekannt, dassam Freitag, den 7. Juni, um 20.00 Uhr auf dem CBS Television Network ausgestrahlt werden. In diesem Jahr überträgt CBS zum 18. Mal die Daytime Emmy Awards, mehr als jeder andere Sender. Die Zeremonie findet im historischen Westin Bonaventure Los Angeles statt. Der Preisträger für das Lebenswerk, die Nominierungen, der Moderator und weitere Informationen werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben."Wir freuen uns sehr auf unsere Rückkehr im Juni, wenn wir wieder mit CBS zusammenarbeiten, um die außergewöhnlichen und talentierten Persönlichkeiten zu würdigen, die das Tagesfernsehen großartig machen", sagte Adam Sharp, Präsident und CEO von NATAS. Er fügte hinzu: "Wir sind begeistert, unser zweites halbes Jahrhundert der Daytime Emmys einzuleiten."Die Daytime Emmy Awards würdigen seit 1974 herausragende Leistungen im Bereich der Fernsehprogramme und des Fernsehhandwerks und zeichnen Arbeiten in einer Vielzahl von Kategorien aus, darunter Daytime-Dramen, Talkshows, Lehrprogramme, Moderation, kulinarische und juristische Sendungen und Gerichtssäle. Im Jahr 2021 kündigten NATAS und die Television Academy gemeinsam Pläne an, die Daytime und Primetime Emmy Awards nach inhaltlichen Genres und nicht mehr nach der Sendezeit zu organisieren.