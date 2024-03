TCM plant neue Gesprächssendung

US-Fernsehen

Ab 6. April wird Ben Mankiewicz mit Regisseuren wie Steven Spielberg sprechen.

Turner Classic Movies (TCM) kündigte die neue limitierte Seriean, die ab dem 6. April an 12 Abenden Doppelvorstellungen zeigt, die von einigen der berühmtesten Filmemacher Hollywoods kuratiert werden. TCM Primetime-Moderator Ben Mankiewicz wird von jedem Regisseur, darunter Steven Spielberg, Patty Jenkins und Spike Lee, begleitet, um die beiden von ihnen ausgewählten Filme vorzustellen.Sie werden die kulturelle Bedeutung des Double Features, seinen Einfluss auf andere Filme, Geschichten hinter den Kulissen und ihre eigenen persönlichen Überlegungen erläutern. Zunächst wird Martin Scorseses «Blood on the Moon» gezeigt, ehe «One Touch of Venus» erscheint."Wir haben uns mit einer so vielseitigen Gruppe von Filmemachern zusammengesetzt, was sehr anregend war - von Martin Scorsese, der über einen Robert Mitchum-Western sprach, über Spike Lee, der über Elia Kazan diskutierte, bis hin zu Olivia Wildes Zusammenbruch von Rosalind Russell in Auntie Mame", so Ben Mankiewicz. "In diesen Double Features führen uns diese 12 Regisseure auf eine Insider-Reise durch die Filmgeschichte."