Massiver Schwund bei «The Floor»

Quotennews

Der Vorabend war bei Sat.1 weiterhin eine Großbaustelle. Aber wenigstens holten die Lebensretter mal einen guten Marktanteil.

Vor acht Tagen startete die neue Spielshow, die bei RTL4 in den Niederlanden und France 2 in Frankreich funktionierte, aber in den Vereinigten Staaten von Amerika (FOX), Spanien (Antena 3) und Italien (Rai 2) scheiterte. Die Talpa-Produktion mit Matthias Opdenhövel startete bei Sat.1 mit 1,49 Millionen Zuschauern und ordentlichen 7,7 Prozent bei den Werberelevanten. Die zweite Ausgabe sahen nun 1,12 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 4,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauenden fuhr man 0,27 Millionen ein, der Marktanteil wurde auf unterdurchschnittliche 4,8 Prozent beziffert.Weiterhin ein großer Flop ist die Doku-Reihe. Die Produktion, die mit bis zu 15 Kameras die Arbeit von Rettungssanitätern filmt, konnte noch nicht wirklich überzeugen. Am Donnerstag schalteten um 18.00 Uhr nur 0,49 Millionen Zuschauer ein, 3,0 Prozent Marktanteil waren die Folge. In der Zielgruppe wurden 0,19 Millionen junge Leute gemessen, der Marktanteil belief sich auf 7,2 Prozent.Das „Karussell der Pupen“, so der Titel der aktuellen-Geschichte, behandelte eine wertvolle Puppe, die auf offener Straße entwendet wurde. Die Geschichte mit Till Demtrøder holte 0,57 Millionen Zuschauer ab, 2,8 Prozent Marktanteil waren die Folge. Mit 0,12 Millionen jungen Menschen fuhr man 3,4 Prozent ein. Ab 19.45 Uhr erreichten die Hauptnachrichten 0,68 Millionen Zuschauer,verbuchte 2,9 Prozent. In der Zielgruppe wurden 3,7 Prozent eingefahren.