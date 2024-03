«Achtung Abzocke» kehrt gut zurück

Quotennews

Bereits mit «Abenteuer Leben täglich» wurden gute Marktanteile eingefahren.

Der Fernsehsender Kabel Eins startete mitin den Vorabend. Die Sendung, die ab 16.55 Uhr lief, informierte über Wissen und Essen, dies ließen sich 0,30 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen. Das Format kam auf 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,2 Prozent bei den Werberelevanten.stellte „Die Schmiede“ in Hannover vor. Die Kochdoku mit Matthias sicherte sich 0,48 Millionen Zuschauer, bis 18.55 Uhr fuhr man 5,2 Prozent bei den Umworbenen ein.Zwischen 18.55 und 19.25 Uhr stand wiederauf dem Programm. Auch dieses Mal wurden Ordnungshüter und Einsatzkräfte aus den unterschiedlichsten Städten Deutschlands begleitet. Die Reportage erreichte 0,50 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, sodass man auf 2,3 Prozent Marktanteil kam. Die Sendung sicherte sich 0,17 Millionen in der Zielgruppe, 5,1 Prozent Marktanteil wurden eingefahren.In der Primetime kehrtezurück. In der Auftaktepisode besuchte Peter Giesel ein Paw-Patrol-Karate-Event, was bei 0,63 Millionen Zuschauern auf Anklang stieß. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum wurde vorläufig auf 2,5 Prozent gewichtet. Die Sendung aus München verbuchte 0,28 Millionen in der Zielgruppe, der Marktanteil belief sich auf 5,1 Prozent. Das um 22.20 Uhr gezeigteunterhielt noch 0,46 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe waren 4,6 Prozent drin. Schließlich sendete Kabel Eins ab 23.20 Uhr nochvom Sonntag, das in der Wiederholung noch schwache 2,7 Prozent holte.