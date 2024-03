Primetime-Check

Der neuemit dem Titel „Die verlorene Tochter“ lockte 5,16 Millionen Zuschauer im Ersten, der 90-Minüter holte sich 19,7 Prozent bei allen sowie 7,6 Prozent bei den jungen Menschen.(2,54 Millionen) und(1,74 Millionen) sicherten sich 11,0 und 8,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,3 respektive 5,4 Prozent generiert.Das ZDF zeigte das Staffelfinale von, welches auf 6,02 Millionen Zuschauer und 23,0 Prozent kam. Das im Anschluss ausgestrahlteerzielte noch 4,29 Millionen und 18,5 Prozent, beim jungen Publikum wurden die Programme von 11,8 sowie 10,1 Prozent gesehen. Eine neue-Ausgabe verbuchte 2,44 Millionen Zuschauer respektive 13,7 Prozent. Sehr gute 7,1 Prozent verbuchte die Produktion beim jungen Publikum.lockte 1,46 Millionen Zuschauer zu RTL, die Sendung erzielte 8,5 Prozent in der Zielgruppe. Die UEFA Europa League-Begegnung zwischen SV Freiburg und West Ham United (1:0) sicherte sich 2,06 und 2,89 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 7,9 sowie 14,3 Prozent. In der Zielgruppe fuhren die zwei Halbzeiten 0,67 und 0,69 Millionen ein, die Marktanteile beliefen sich auf 11,3 sowie 14,5 Prozent.Die zweite-Ausgabe unterhielt 1,12 Millionen Zuschauer bei Sat.1, der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich auf 4,8 Prozent. Die letzte-Ausgabe sahen 0,47 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man 3,8 Prozent Marktanteil ein. Fast drei Stundenbrachte ProSieben 1,60 Millionen und 18,3 Prozent in der Zielgruppe.sahen 0,63 Millionen Zuschauer bei RTLZWEI, danach verbuchtenur 0,33 Millionen. Die neuen Programme schnappten sich 4,1 und 2,5 Prozent in der Zielgruppe. Bei Kabel Eins erzielteund das0,63 sowie 0,46 Millionen, die Marktanteile wurden mit 5,1 und 4,6 Prozent ausgewiesen. VOX setzte auf die Filmeund, die jeweils 0,80 Millionen Menschen unterhielten. In der Zielgruppe konnte man sich über 6,9 und 7,0 Prozent freuen.