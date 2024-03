Drei neue Darsteller für Netflix-Basketball-Serie

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steckt die erfolgreiche Produzentin Mindy Karling.

Noch gibt es keinen Namen für Mindy Karlings neue Basketball-Serie, aber das Projekt hat weitere Schauspieler gecastet. Max Greenfield, Uche Agada und Dane DiLiegro werden in dem Comedy-Projekt mitwirken. Brenda Song, Drew Tarver, Scott MacArthur, Fabrizio Guido, Toby Sandeman, Chet Hanks, Keyla Monterroso Mejia und Roberto Sanchez haben bereits unterschrieben.In der offiziellen Zusammenfassung der Serie heißt es: "Als ein Skandal ihren Bruder zum Rücktritt zwingt, wird Isla Gordon (Hudson) zur Präsidentin der Los Angeles Waves ernannt, einer der traditionsreichsten Profi-Basketballmannschaften und ihres Familienunternehmens. Die ehrgeizige und oft übersehene Isla muss ihren skeptischen Brüdern, dem Vorstand und der breiteren Sportgemeinschaft beweisen, dass sie die richtige Wahl für den Job ist, vor allem in der unberechenbaren, von Männern dominierten Welt des Sports".Andrew Greenfield («New Girl») wird Lan Levy verkörpern, der laut offizieller Beschreibung "ein gutmütiger Kinderarzt und Islas ermutigender Verlobter" ist. Agada («Rise») porträtiert Dyson Gibbs, "einen eifrigen und naiven Neuling, der sich nur beweisen will"; Isla hat ihn aus der D-League geholt. Schließlich spielt DiLiegro («Prey») den osteuropäischen Waves-Spieler Badrag Knauß. In seiner Charakterbeschreibung heißt es: "Obwohl er von massiver Statur und manchmal ziemlich stumpf ist, überrascht Badrag das Team oft mit seiner Nachdenklichkeit".