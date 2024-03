«True Detective» erobert die Charts

US-Quoten

Anfang Februar wollten die Streamingzuschauer «Young Sheldon» sehen.

Die Comedyseriewird demnächst beim Fernsehsender CBS eingestellt. Die Streamingdienste Netflix und Max erreichten mit der Serie mit nur einer Kamera zwischen dem 5. und 11. Februar 2024 1,346 Milliarden Minuten. Auf Platz zwei folgt die BBC-Serie, die bei Disney+ auf 1,138 Milliarden Streamingminuten kam.landet mit 860 Millionen Minuten auf dem dritten Platz.Die Prime Video-Serie, die am 2. Februar online ging, erreichte in der darauffolgenden Woche 765 Millionen Sehminuten. Die fünfte Episode vonbrachte die HBO-Serie auf den fünften Platz. 745 Millionen Minuten wurden laut Nielsen registriert. Die Netflix-Seriekam auf 735 Millionen Minuten, die Serievon USA Network auf 707 Millionen Minuten.Der Dauerbrennerkam auf 690 Millionen Minuten, die Serie von Warner Bros. Television ist derzeit nur noch bei Max zu sehen. Netflix und Paramount+ teilen sich derweil die Rechte an, die es auf 672 Millionen Minuten brachte. Die Top 10 komplettiert schließlichmit 652 Millionen Minuten.