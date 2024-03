Anneke Kim Sarnau: Mehr Geld in Fiktion? Immer!

Interview

Am Sonntag ist die Schauspielerin in dem ZDF-Spielfilm «Dein perfektes Jahr» zu sehen. Sie verkörpert Hannah, die zielstrebig ist.

Die ZuschauerInnen dürfen dabei zusehen, wie drei Menschen durch ihre Leben gehen, und jede:r dabei unerwartet überrascht wird… von Traurigkeit bis kaum zu fassender Liebe ist da alles dabei…leicht und dennoch tief und wunderschön.Ohne den Kalender wäre das Leben der drei in anderen Bahnen verlaufen – ja, würde ich auch so sehen.Hannah ist lebensfroh, zielstrebig, liebenswert und etwas unruhig in ihrer Seele und im Herzen.Nein, ich habe den Roman nicht gelesen…ich hatte dafür keine Zeit. Kann ihn aber jetzt genießen und alles nochmal und neu erleben.Ich bin zwischen komplettem Chaos und alles im Handykalender notieren.... ich kann sehr viele Termine im Kopf behalten, aber teils passiert auch zu viel spontan und ändert sich.Kreativität und der Raum, kreativ mit allem, was die Welt hervorbringt umzugehen, machen alle Geschichten möglich. Auch feine, kleine, ehrliche Liebesgeschichten, denke ich.Ich würde jederzeit und sofort wieder «Dr.Psycho» drehen!Dass wieder mehr Geld in Fiktion gesteckt wird? IMMER!Solange ich empfinde, dass meine Figur einen spannenden roten Faden in einem anspruchsvollen Kontext behält und wir den Raum erhalten, das in angemessener Zeit zu drehen bleibe ich gerne beim Polizeiruf 😀Ich glaube es gibt viele Punkte, um sich rostockmäßig zu orientieren... aber natürlich nicht genug. Leider!