MagentaTV startet Metal-Musikmagazin

Veit-Luca Roth von 15. März 2024, 12:04 Uhr

Im Hinblick auf das Wacken-Festival 2024 präsentiert die Plattform der Deutschen Telekom sieben Folgen, in denen die Musikrichtung in all ihren Facetten beleuchtet werden soll.

Bei MagentaTV steht ab sofort das neue Musikmagazin «MTL» (gesprochen wie Metal) auf Abruf bereit. Im Mittelpunkt der sieben Folgen steht die Musikrichtung Metal, die zwischen dem 31. Juli und 3. August auf dem Wacken-Festival (W:O:A) von tausenden Fans gefeiert wird. Das Magazin, dessen ersten Episode ab sofort verfügbar ist und von dem insgesamt sieben Folgen geplant sind, soll als Lustmacher auf das berühmte Musikfestival dienen. In «MTL» sollen alle Facetten und Spielarten beleuchtet werden, dabei setzt man pro Folge unterschiedliche thematische Schwerpunkte. Moderiert wird das Format, das von der Hamburger Produktionsfirma Streamwork Produktion produziert wird, von Tobi Wienke.



Als besonderes Highlight lassen die Macher des Wacken Open Air Moderator Tobi Wienke jeden Monat exklusiv für «MTL» einen Blick hinter die Kulissen des Metal-Festivals werfen. Darüber hinaus besprechen in der „Vinyl-Party“ Conny Schiffbauer vom ‚Rock Hard‘, Marc Halupczok vom ‚Metal Hammer‘ und Ernie Fleetenkieker von ‚Krachmucker.tv‘ eine aktuelle Neuerscheinung. Außerdem gibt Metal-Queen Doro Pesch in „Doros Depesche“ den Zuschauern in jeder Folge einen augenzwinkernden Rat mit auf den Weg. In der Auftaktfolge gewährt zudem „Blind Guardian“-Sänger Hansi Kürsch erstmalig einen Einblick zu Orten, die für die frühe Bandgeschichte wichtig waren.



