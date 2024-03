Michel Roux tischt auf

TV-News

«Französische Landküche» kehrt mit der dritten Staffel zurück.

Der Fernsehsender RTL Living startet am Montag, den 8. April 2024, um 20.15 Uhr die dritte Staffel von. Insgesamt stehen fünf neue Episoden der Sendung zur Verfügung, die auf den Originaltitel «French Country Cooking with Michel Roux» hört. Die Produktion von Outline Productions und HM Treaury wurde für Discovery+ hergestellt.Ein Weihnachtsfest im Roux-Stil zu zaubern braucht Zeit, deshalb bereitet Michel seine Bouillabaisse-Terrine-Vorspeise im Voraus vor. Mit seinem vierjährigen Großneffen Tom backt er Lebkuchenbaumschmuck. Das Herzstück seines Weihnachtsmenüs ist ein atemberaubendes Rouelle de Porc. Für Michel wäre kein Weihnachtsessen komplett ohne sein festliches Lieblingsdessert – ein Soufflé mit saftigen Armagnac-Pflaumen.Im Anschluss an das Warner-Bros.-Discovery-Format setzt RTL Living auch weiterhin auf. Die Gerichte dieser Folge sind Donals bewährte Klassiker, die er sogar mit geschlossenen Augen zubereiten könnte und die ihm immer noch so gut schmecken wie beim ersten Mal. An diesen Rezepten wurde bis zur Perfektion gefeilt. Seine Pasta mit Kohl und Speck ist die ultimative Geschmacksexplosion, die man einfach probiert haben muss.