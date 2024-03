Sat.1 Gold: Verwirrendes Programm an Ostern

TV-News

Großes Kino gibt es am Ostersamstag und -Montag zu sehen. Der Sonntag trumpft mit ehemaligen Sat.1-Formaten auf.

Der Fernsehsender Sat.1 Gold strahlt an Karsamstag um 15.10 Uhr den Spielfilmaus, ehe es im Anschluss mit dem Klassikerweitergeht. Zwischen 18.45 und 20.15 Uhr istzu sehen, eheauf dem Programm steht. Danach präsentiert die Fernsehstation den Alfred-Hitschock-KlassikerAm Ostersonntag startet die Fernsehstation um 05.40 Uhr mit, die ab 10.45 Uhr vonabgelöst wird. Zwischen 15.55 und 20.15 Uhr werden alte Ausgaben vongesendet.Mehr Qualität gibt es einen Tag später zu sehen. Am Montag stehen drei Ausgaben vonauf dem Programm. „Tödliches Comeback“ geht um 08.15 Uhr los, ab 10.05 Uhr sendet man die Episode „Mord in der Botschaft“ und ab 11.20 Uhr ist jemand „Tod am Strand“. Ab 13.10 Uhr sind noch einmal die Miss-Marple-Filme eingeplant.