Nach acht Wochen - «Das perfekte Dinner» verliert die Million-Marke

Quotennews

Im Januar startete VOX mit «Das perfekte Dinner» den nächsten Lauf der "perfekten" Wochen mit jeweils mehr als einer Million Zuschauer für jede Ausgabe der Woche. Bis gestern.

Bislang holte lediglich eine Ausgabe im Sendejahr 2024 weniger als eine Million Zuschauer. Der 08. Januar brachte der roten Kugel ab 19 Uhr lediglich 0,92 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil war mit 3,8 Prozent eher auf der mäßigen Seite angesiedelt. Im Nachgang legte das Koch-Format aber einen sehenswerten Lauf hin. Mit dem Start der Woche vom 15. Januar beginnend, erlaubte sich für stolze acht Wochen keine Ausgabe, weniger als eine Million Zuschauer mitzubringen. Gestern, am 15. März, hätte die neunte Woche enden sollen und bis Freitag war man auf Kurs.Der Montag aus Hamburg brachte 1,20 Millionen mit, der Dienstag legte mit 1,22 Millionen nach und am Mittwoch sollte der Peak von 1,24 Millionen Zuschauern erreicht sein. Da kann doch nichts mehr anbrennen? Doch, schon am Donnerstag ging es zurück auf 1,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und gestern war es dann so weit. Es schalteten lediglich 0,96 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil fällt erstmal in der Woche unter 5 Prozent auf 4,5 Prozent. Auch die Zielgruppe erlebt den Wochen-Tiefstand, mit 0,28 Millionen Umworbenen waren lediglich 7,5 Prozent drin. Hier dominierte ebenfalls der Mittwoch die Woche, mit 0,41 Millionen Werberelevanten waren starke 10,6 Prozent möglich.Die Serie ist demnach gerissen, was jedoch die reine Leistung vom «perfekten Dinner» keinesfalls schmälern soll. Als Vorabend-Format stellt die Koch-Duell-Show noch immer den besten Wert des Tages im internen VOX-Vergleich.kommt im Vorlauf schon auf guten 0,80 Millionen und erst auf Platz drei zeigt sichals Primetime-Format mit 0,79 Millionen Zuschauern.