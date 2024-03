[[Let's Dance legt wieder zu - verliert aber die Zielgruppe

Quotennews

Der Tanz-Abend ist gewissermaßen die Kirsche auf der RTL-Freitags-Torte. Klingt toll - wäre da nicht die Zielgruppe.

In Woche drei kann sichmit 3,57 Millionen Zuschauern ab drei Jahren über einen leicht gesteigerten Wert freuen, zuletzt kamen 3,52 Millionen zusammen. Damit steigt auch der Marktanteil von 16,5 auf 17,0 Prozent, in der Zielgruppe blutet man hingegen geradezu aus. Der Negativ-Trend ist seit dem «Wer tanzt mit wem?»-Abend unaufhaltsam, es ging von 1,18 Millionen über 1,13, 0,96 weiter runter auf die gestern erreichten 0,79 Millionen Werberelevanten. In Sachen Marktanteil ging es damit über drei Prozentpunkte runter, wenn selbstredend 17,5 Prozent am Zielgruppen-Markt noch grandios zu bewerten sind. Außerdem reicht es mit dieser Reichweite weiterhin zum Tagessieg in dieser Sparte, wenn auch das ZDF mit derund 0,78 Millionen 14- bis 49-Jährigen der RTL-Show mehr als nur auf den Fersen ist.Doch stellt sich der Erfolg für RTL nicht nur in der Primetime dar. Bleiben wir bei den 14- bis 49-Jährigen, so stellt der Köln-Sender in den Top-10 der Reichweiten-Tabelle gleich vier Formate. Filtern wir «RTL Aktuell - Das Wetter» und das «Wetter» aus dem Zweiten heraus, verliert RTL keinesfalls an Macht, denn mitrutscht damit das nächste RTL-Format in die Bestenliste. «Let's Dance» bekanntermaßen auf Platz eins,holt sich mit 0,53 Millionen Umworbenen Platz sechs,kommt mit 0,49 Millionen auf sieben undmacht mit 0,36 Millionen Werberelevanten Platz zehn klar.Das Ganze wird nur auf den ersten Blick weniger deutlich, wenn wir auf die Gesamtreichweite blicken. In der Top-10 verstecken sich mit «Let's Dance» und «RTL Aktuell» "nur" zwei Köln-Formate, jedoch kann man sich bei 3,57 und 2,92 Millionen Zuschauern kaum beschweren. Hier ist eher der intern private Vergleich spannender, mit «Let's Dance», «RTL Aktuell», «GZSZ», «Alles was zählt», «Exclusiv Spezial - Let's Dance» und «Exclusiv - Das Star-Magazin» stellt RTL kurzerhand sechs Formate, bevor auch nur ein einziger anderer privater Sender ein Wörtchen mitzureden hat. Mit 1,35 Millionen Zuschauern holt sicheinen gewissermaßen respektablen siebten Platz. Nur um deutlich zu bleiben: Erweitern wir die Analyse auf die Top-15, so kommen mit «James Bond 007 - Sag niemals nie» (1,15 Millionen) und «Das perfekte Dinner» (0,96 Millionen) lediglich zwei weitere Formate in die Tabelle, die nicht von RTL kommen. Das müsste man zweifelsohne als Dominianz betiteln können.