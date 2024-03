Blockbuster-Battle

Der Liebeskomödien-Klassiker «Pretty Woman» trifft auf das Biopic «Schloss aus Glas». Oder bringt der Thriller «Contagion» das Publikum zum Einschalten?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(sixx, 20:15 Uhr)Jeannette Walls lebt mit ihren drei Geschwistern und ihren Eltern ein abenteuerliches Nomadenleben. Ihr Vater ist Alkoholiker und verliert ständig seinen Job, ihre Mutter ist exzentrische freie Künstlerin. Doch Jeannette merkt sehr schnell, dass die Armut ihrer Familie kein Abenteuer ist. Auch, dass das Schloss aus Glas, das ihr Vater ihr verspricht, nie existieren wird. In der Kino-Kritik zog Quotenmeter dieses Fazit: „Die große Kunst von Regisseur Daniel Cretton besteht darin, das tragische Schicksal der Wallis-Familie nicht zu überdramatisieren und auf eine leichtfüßig-flüssige Erzählung zu bauen, sodass sich die 127 nicht wie solche anfühlen. Gleichzeitig bleibt er dadurch an vielen Stellen an der Oberfläche und hätte er seinen starken Cast nicht, würde «Schloss aus Glas» noch viel häufiger in unangenehmen Kitsch abdriften, als er es so ohnehin schon tut.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Die US-Amerikanerin Beth Emhoff kehrt von einer Dienstreise aus Asien zurück. Sie fühlt sich nicht wohl, bricht im Haus zusammen und stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Auch ihr Sohn Clarke zeigt die gleichen Symptome und stirbt. Ihr Mann Mitch wird direkt in Quarantäne genommen, erweist sich aber immun gegen den Virus. Kurze Zeit später verbreitet sich eine Epidemie im ganzen Land. An Tag 8 gibt es bereits 89.000 Fälle weltweit. Während die Wissenschaftler des amerikanischen "Centers for Disease Control and Prevention" Dr. Ellis Cheever, Dr. Erin Mears und Dr. Ally Hextall versuchen ein Heilmittel zu entwickeln, reist Dr. Leonora Orantes von der Weltgesundheitsbehörde in Genf nach Hongkong, wo man den Ursprung der Krankheit vermutet. Welches Ausmaß der tödliche Virus hat, wird an Tag 26 deutlich: Die Behörden verzeichnen 2,5 Millionen Todesfälle. Die Bevölkerung gerät in Panik und das Land droht im Chaos zu versinken. Derweil will der Journalist Alan Krumwiede die Besucherzahlen seines Blogs steigern und verbreitet das unwirksame homöopathische Präparat "Forsythia" als Heilmittel. Parallel kämpfen die Wissenschaftler dafür, einen Impfstoff gegen den tödlichen Virus zu finden. Hier geht es zur Quotenmeter-Kritik. The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 7IMDb User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)Der Spekulant Edward Lewis macht bei einer Geschäftsreise in Los Angeles zufällig Bekanntschaft mit Vivian, einem charmanten aber auch hoffnungslos naiven Callgirl. Vivian ist ihm auf Anhieb sympathisch und nach einer gemeinsam verbrachten Nacht will der smarte Millionär das Mädchen für eine Woche als Begleitung anheuern. 3.000 Dollar Bezahlung und das Leben einer Prinzessin - Vivian zögert nicht lange. Bevor sich Vivian allerdings in die High Society wagen kann, benötigt sie das entsprechende Outfit und einen Schnellkurs in Sachen "Benimm", den ihr der Hotelmanager Bernard Thompson auch prompt verpasst. Aus der Bordsteinschwalbe entwickelt sich eine junge Frau, die in der Upper Class Erfolg hat, gerade wegen ihrer erfrischenden Naivität und Natürlichkeit. Und plötzlich findet auch bei Edward eine Veränderung statt: Der egoistische Finanzhai wandelt sich zum Finanzier mit sozialem Bewusstsein. Als die Zeit des Abschieds naht, wird Edward klar, dass er mehr gefunden hat, als eine Geschäftspartnerin.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7