Kabel Eins Doku startet «Verborgen im Sand»

Am Freitagabend werden die «Geheimnisse der Meere» ausgestrahlt.

Bei Kabel Eins Doku starten ab Ostern gleich drei neue Reihen. Los geht es mit. Der frühere «James Bond»-Darsteller führt am Ostersonntag um 21.00 Uhr durch die Serie, die sich mit dem Thema „Der Lufthansa-Raub“ beschäftigt. Im Dezember 1978 ereignet sich der damals größte Raubüberfall in der Geschichte der USA: Sechs Maskierte dringen auf das Frachtgelände der Lufthansa am John F. Kennedy International Airport in New York ein und rauben Geld und Ware im Wert von knapp sechs Millionen Dollar.Am Dienstag, den 2. April, startet die Reihe. Die kanadische Reihe wird künftig im Doppelpack ab 20.15 Uhr gesendet. Im Diskurs um den Klimawandel stehen häufig die Gletscher im Mittelpunkt, doch die Wüsten gehören zu den empfindlichsten Gebieten unseres Planeten. Die Auswirkungen der Erderwärmung sind verheerend. Von vergessenen antiken Stätten bis zu mysteriösen geologischen Phänomenen - die Dokumentation nimmt die Wüsten unserer Erde unter die Lupe.Ab 5. April, einem Freitag, laufen um 20.15 Uhr Doppelfolgen von. Der Sender Kabel Eins Doku startet mit der Episode „Amerikas letztes Sklavenschiff“ aus dem Jahr 2020. Meeresarchäologen machen sich auf die Suche nach Sklavenschiffen, die in vergangenen Zeiten über 12 Millionen Sklaven aus Afrika in die Neue Welt transportierten. Moderne Rekonstruktionstechnik enthüllt, unter welch grausamen Bedingungen die Menschen an Bord ausharren mussten.