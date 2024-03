«Outer Range» kehrt zurück

US-Fernsehen

Die zweite Staffel startet am 16. Mai bei Prime Video.

Prime Video hat bekannt gegeben, dass die mit Spannung erwartete zweite Staffel des Genre-Dramasam 16. Mai auf Prime Video veröffentlicht wird. Mit Stolz bestätigte Prime Video außerdem, dass Hauptdarsteller und ausführender Produzent Josh Brolin («Dune: Part Two») mit der vorletzten Episode der zweiten Staffel sein Regiedebüt geben wird.Aufbauend auf dem durchdachten Fundament der ersten Staffel, die das zentrale Mysterium in Bewegung gesetzt hat, folgt eine belebende zweite Staffel voller Überraschungen, bodenständiger Wendungen und befreiter Charaktere - all das lassen die jetzt veröffentlichten ersten Bilder erahnen. Für die zweite Staffel von «Outer Range» zeichnet Showrunner und Executive Producer Charles Murray («Sons of Anarchy») verantwortlich. Alle sieben Episoden werden am Donnerstag, den 16. Mai, exklusiv auf Prime Video veröffentlicht.Im Mittelpunkt von «Outer Range» steht der Rancher Royal Abbott (Josh Brolin), der um sein Land und seine Familie kämpft und am Rande der Wildnis von Wyoming ein unergründliches Phänomen in Form einer dunklen Leere entdeckt. Das Rätsel um die mysteriöse Leere auf der westlichen Weide der Abbott-Familienranch wird in der zweiten Staffel immer größer, als Royal und seine Frau Cecelia (Lili Taylor) nach dem plötzlichen Verschwinden ihrer Enkelin darum kämpfen, ihre Familie zusammenzuhalten. Noch nie stand für die Abbotts so viel auf dem Spiel, denn sie sehen sich gleich an mehreren Fronten bedroht. In der zweiten Staffel von Outer Range werden die Charaktere durch tiefgreifende und unvorhergesehene Umstände, die die Grundfesten der Zeit selbst erschüttern könnten, immer tiefer in die Leere getrieben.