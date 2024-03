Duell der Comedians bei «Schlag den Star»

TV-News

Am Osterwochenende treten Kaya Yanar und Paul Panzer gegeneinander an.

ProSieben hat eine neue-Ausgabe angekündigt, die am Karsamstag, 30. März, zu sehen sein wird. Es ist die dritte Ausgabe des Jahres, nachdem am 27. Januar Sängerin Leony auf Stefanie Giesinger getroffen und eine Woche später das Duell zwischen Rapper Bausa und Schauspieler Emilio Sakraya gesendet worden war. Diesmal moderiert Elton das Duell der beiden Comedians Kaya Yanar und Paul Panzer.Anfang des Jahres hatte die ProSieben-Sendung etwas Quotenprobleme, denn in der Zielgruppe reichte es nur für Marktanteile von 8,6 und 7,8 Prozent. Aktuell moderiert Elton den Format-Bruderbei RTL , das sich deutlich größerer Beliebtheit erfreut. Im Anschluss an die neue Live-Ausgabe Ende März, die wie gewohnt von Ron Ringguth kommentiert wird, setzt ProSieben auf die «Schlag den Star»-Folge zwischen DJ Bobo und Joachim Llambi, die aus dem Dezember 2022 datiert. Damals ging die Sendung knapp viereinhalb Stunden. Aufgrund der Zeitumstellung an jenem Samstag ist sie aktuell bis 4:55 Uhr geplant.Am Ostersonntag beginnt der Tag zunächst mitum 6:40 Uhr. Danach sendet man zahlreiche Science-Fiction-Filme, wie(7:15 Uhr) aus dem Jahr 2005,(9:00 Uhr), «Rogue One: A Star Wars Story» (10:45 Uhr),(13:20 Uhr),(15:55 Uhr) aus dem Jahr 2015 und dem Actionfilm. In der Primetime serviert ProSieben zwei Free-TV-Premieren:(20:15 Uhr) und(22:30 Uhr).