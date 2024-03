TLC startet «Take My Tumor»

US-Fernsehen

Die neue Serie beginnt bereits kurz nach Ostern.

TLC kündigte eine neue Arztserie mit dem Titelan, in der drei Ärzte Tumore von Patienten mit extremen Fällen entfernen. Dr. Kimberly Moore Dalal, Dr. Jason Cohen und Dr. Ryan F. Osborne sind Experten auf ihrem Gebiet und renommierte Chirurgen, die sich in der neuen Serie, die am Mittwoch, den 3. April um 22.00 Uhr auf TLC ausgestrahlt wird, einigen der schwierigsten Fälle ihrer Karriere stellen.Dr. Kimberly Moore Dalal ist chirurgische Onkologin in Burlingame, Kalifornien, und praktiziert seit 20 Jahren. Dr. Jason Cohen ist chirurgischer Onkologe und Allgemeinchirurg in Beverly Hills, Kalifornien. Er ist ein führender Experte auf dem Gebiet der Schilddrüsen- und Nebenschilddrüsenchirurgie. Als Direktor der Kopf- und Halschirurgie am Osborne Head and Neck Institute (OHNI) in Los Angeles, Kalifornien, ist Dr. Ryan F. Osborne ein international anerkannter Facharzt.Patienten aus der ganzen Welt, darunter ein Mann mit einem schnell wachsenden Tumor am Hals und eine Frau, die von Kopf bis Fuß mit über tausend Tumoren übersät ist, wollen ihr Leben zurück, und diese Chirurgen sind ihre letzte Hoffnung. Diese intensive Serie zeigt einzigartige Patienten, schwierige Operationen und lebensverändernde Eingriffe.