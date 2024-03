«Reset» fällt im ZDF deutlich zurück

Quotennews

Zwei Tage zuvor war die Ausstrahlung der Serie noch auf einem annehmbaren Niveau gestartet, doch gestern war man nun deutlich abgestürzt.



Am Montagabend hatte das ZDF bereits die ersten beiden Episoden der Dramaserieausgestrahlt. Das Format ist eine deutsche Adaption der kanadischen Science-Fiction-Serie «Plan B». Im Mittelpunkt des Geschehens steht die erfolgreiche Moderatorin Flo, deren Leben zerbricht, als sie ihre Teenager-Tochter nach Selbstmord tot in ihrem Zimmer auffindet. Sie nimmt das Angebot der Agentur Plan B an, welche Klienten in die Vergangenheit schickt, um Fehler zu vermeiden.Am Montag war das Resultat mit 2,98 sowie 2,09 Millionen Fernsehenden noch zufriedenstellend gewesen. Gestern schalteten nun jedoch lediglich 1,78 und später 1,61 Millionen Neugierige ein. Dadurch kam man nicht über ernüchternde Resultate von 7,0 sowie 6,4 Prozent Marktanteil hinaus. Die 0,21 und 0,20 Millionen Jüngeren blieben ebenfalls bei schwachen Werten von 4,0 sowie 3,7 Prozent hängen. Am heutigen Abend werden die letzten beiden Folgen ausgestrahlt.Das Erste wiederholte hingegen zur Primetime die Komödie, welche erstmals im November 2021 gesendet worden war. Während bei der ersten Ausstrahlung 6,07 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm saßen, so waren es gestern 4,97 Millionen. Dies bedeutete den Tagessieg und noch dazu eine starke Quote von 19,7 Prozent. Die 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen holten sich einen soliden Marktanteil von 7,1 Prozent.