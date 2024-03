«TV total» mit stärkster Zielgruppen-Quote seit November

Quotennews

Im Anschluss endete die Staffel von «Rent a Comedian», was den Abwärtstrend der vergangenen Wochen nun wieder umkehren konnte.



Wie auch in den vergangenen Wochen und Monaten eröffnetedie Mittwochs-Primetime bei ProSieben und Sebastian Pufpaff präsentierte ein weiteres Mal die schrägsten und skurrilsten Ereignisse in der Fernseh- und Medienwelt. Mit 1,47 Millionen Fernsehenden legte das Format wieder zu und erhöhte von zuletzt 4,9 auf starke 5,8 Prozent Marktanteil. Die 0,85 Million en Jüngeren sicherten sich mit einer herausragenden Quote von 15,7 Prozent das beste Ergebnis seit Ende November.Im Anschluss zeigte der Sender bereits die vorerst letzte Ausgabe der neuen Show. Oliver Pocher, der gestern dran war, hat hierin bereits Erfahrung, denn von 2003 bis 2006 war die frühere Version des Formats allein ihm gewidmet und er musste in zahlreiche neue Jobs schlüpfen. Gestern musste sich auch Osan Yaran unter Beweis stellten, denn für ihn ging es in einen Freizeitpark.Das Format war mit 0,72 Millionen Zuschauern gut gestartet, aber kontinuierlich auf bis zu 0,47 Millionen Interessenten zurückgefallen. In der vergangenen Woche wurden somit nur noch magere 2,0 Prozent sowie ernüchternde 4,9 Prozent in der Zielgrupp eingefahren. Diesen Trend konnte das Format gestern wieder umdrehen und landete so mit 0,58 Millionen Neugierigen bei einem passablen Resultat von 2,6 Prozent. Die 0,37 Millionen Umworbenen steigerten sich ebenfalls deutlich auf solide 7,5 Prozent Marktanteil.