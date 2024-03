«The Oscars» ziehen viele Amerikaner an

US-Quoten

Doch die Berichterstattung im Vorlauf war nicht gerade ein großer Erfolg.

Mit «Oppenheimer» und «Barbie» waren seit Jahren wieder Popcorn-Blockbuster für den „Besten Film“ bei den Academy Awards nominiert. 19,49 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten die 97. Gala aus Los Angeles ein, die damit die Vorjahre mit «Everything Everywhere All at Once» (2022, 18,75 Millionen), «Coda» (2022, 16,62 Millionen) und die Pandemie-Awards in der Union Station mit «Nomadland» und schwachen 10,4 Millionen Zuschauer übertraf. Im Jahr 2019 sahen noch 29,56 Millionen Zuschauer zu, damals wurde «Green Book» zum besten Film gewählt.Der Warner-Bros.-Discovery-Sender E! war gleich mehrfach on air. Bereits um 14.00 Uhr lud man am Sonntag zum Brunch, doch nur 0,15 Millionen Zuschauer ab zwei Jahren schalteten ein. Im Anschluss sahen 0,64 Millionen Zuschauer die dreistündige Vorberichterstattung am roten Teppich, ehe um 18.30 Uhr noch einmal ein Recap des Tages vor 0,93 Millionen Zusehenden auf Sendung ging. Nach der Gala trumpfte E! mit einer weiteren Show auf, die 90-minütige Interviewsendung erreichte allerdings nur noch 0,22 Millionen Zuschauer.Das Gegenprogramm der Oscars fiel dürftig aus. CBS setzte auf eine zweistündige Version von, das sich immerhin erst 3,96, dann 4,12 Millionen Menschen ansahen. NBC setzte auf «Harry Potter und die Kammer des Schreckens», der Spielfilm aus dem Jahr 2002 lockte 1,10 Millionen Zuschauer an. The CW erreichte mit «Bruce Allmächtig» immerhin 0,34 Millionen Zuschauer.Ausgerechnet zwei Übertragungen der NBA waren der Academy Awards auf den Fersen. Die Partie Philadelphia 76ers gegen die New York Knicks (79:73) brachte ESPN 1,29 Millionen Zuschauer, im Anschluss sahen 1,77 Millionen Menschen die Partie Minnesota Timberwolves gegen die Los Angeles Lakers (109:120). Der Pay-TV-Sender HBO erreichte mit der zweiten Folge vonnur 0,16 Millionen Zuschauer, die sechste-Folge der zwölften Staffel erzielte 0,26 Millionen Zuschauer. Inzwischen läuft es füretwas besser, mit 0,91 Millionen Zusehern ist man allerdings noch auf einem enttäuschenden Platz. Weder Biathlon aus Soldier Hollow noch die Vorberichterstattung von ABC News tauchte unter den 150 erfolgreichsten Kabelshows am Sonntag auf.