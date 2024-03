Jamie Dornan bald im Doppelpack

England

In der neuen Netflix-Krimiserie «The Undertow» wird der Schauspieler gleich doppelt zu sehen sein.

Wie das Branchenblatt "Variety" berichtet, wird Jamie Dornan («The Tourist») die Hauptrolle in einer neuen Krimiserie bei Netflix mit dem Titelübernehmen. Das Projekt basiert auf der Serie «Twin» von Kristoffer Metcalfe, die von Nordisk Film Productions AS produziert wird. Der Schauspieler wird die Zwillingsbrüder Adam und Lee verkörpern.Zur Besetzung gehören neben Dornan auch Mackenzie Davis («Station Eleven»), Iain De Caestecker («The Winter King») und Gary Lewis («Vigil»). Gedreht wird die Serie noch in diesem Jahr in den schottischen Highlands und auf den schottischen Inseln. Als Autoren sind Sarah Dollard, Hanna Jameson, Scout Cripps und Kam Odedra an der Serie beteiligt, wobei Dollard auch als ausführende Produzentin fungiert. Jeremy Lovering wird Regie führen und die Produktion übernehmen.In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "Nicolas (Davis) Leben nimmt eine dramatische Wendung, als Adams lange entfremdeter eineiiger Zwillingsbruder Lee (Dornan) in ihr Leben zurückkehrt und ihre verworrene romantische Vergangenheit ihre Gegenwart zu zerstören droht. Eine blitzschnelle Entscheidung und ein schrecklicher Unfall treiben Nicola dazu, ihre Kinder zu beschützen, und im Laufe einer Woche sind Lee und Nicola gezwungen, zusammenzuarbeiten und ein Netz aus Geheimnissen und Lügen aufrechtzuerhalten. Obwohl sie ihre Gefühle füreinander nicht verleugnen können, wissen beide, dass ihre Zeit abgelaufen ist.