Starz beendet «Power Book II: Ghost»

US-Fernsehen

Die Serie wird Ende des Jahres mit der vierten Staffel zu Ende gehen.

STARZ gab bekannt, dass die vierte Staffel vondie letzte Season der epischen Dramaserie sein wird, die in zwei Teilen ausgestrahlt wird. Der erste Teil von «Power Book II: Ghost» wird am Freitag, den 7. Juni ausgestrahlt, der zweite Teil wird am Freitag, den 6. September um Mitternacht Premiere feiern.Die Premiere der vierten Staffel von «Power Book II: Ghost» am 7. Juni fällt mit dem 10-jährigen Jubiläum der Premiere von Power auf STARZ zusammen. «Power» hat zwei weitere «Power»-Franchise-Spinoffs hervorgebracht, darunter «Power Book III: Raising Kanan», dessen vierte Staffel derzeit in New York gedreht wird, und «Power Book IV: Force», dessen dritte Staffel derzeit in Chicago hergestellt wird.Die Nachricht folgt auf die gestrige Ankündigung, dass STARZ plant, das «Power»-Universum mit der Entwicklung einer neuen Prequel-Serie, «Origins», zu erweitern, die das «Power»-Universum auf eine neue Art und Weise erforschen wird und sich mit der Ursprungsgeschichte der Fan-Figuren Ghost und Tommy beschäftigt."Diese explosive Staffel von «Ghost» ist ein passender Höhepunkt in einem Jahrzehnt eines immens beliebten Franchises - die Fans werden nicht enttäuscht sein", sagte Kathryn Busby, President of Programming bei STARZ. "Während dies den Abschluss eines Kapitels markiert, bleibt unser Engagement für das Power-Universum mit weiteren fesselnden Geschichten am Horizont bestehen."