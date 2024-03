Rundschau

Greg Berlanti ist mit «The Girls on the Bus» wieder im Show-Geschäft und die neue Serie bei Max überzeugt nicht. AppleTV versucht sich auf des Abraham-Lincoln-Attentat.

«The Girls on the Bus» (seit 14. März bei Max)

«Boarders» (seit 8. März bei Tubi)

«Manhunt» (seit 15. April bei AppleTV+)

«First Time Female Director» (seit 8. März bei Roku)

«Damsel» (seit 8. März bei Netflix)

Die Serie erzählt die Geschichte von vier Journalistinnen, die jeden Schritt der Präsidentschaftskandidaten verfolgen und dabei auf Freundschaft, Liebe und Skandale stoßen.Fünf unterprivilegierte Schüler aus der Londoner Innenstadt erhalten ein Stipendium für ein Eliteinternat und finden sich in einer ihnen unbekannten Welt wieder.Die Serie basiert auf dem New-York-Times-Bestseller und mit dem Edgar Award ausgezeichneten Sachbuch des Autors James L. Swanson. Der Verschwörungsthriller beleuchtet eines der bekanntesten, aber am wenigsten verstandenen Verbrechen aller Zeiten – die erstaunliche Geschichte der Jagd auf John Wilkes Booth nach der Ermordung von Abraham Lincoln.Die Komikerin Chelsea Peretti, die auch als Drehbuchautorin und Produzentin tätig ist, führt in ihrem Regiedebüt ein hochkarätiges und urkomisches Ensemble in der Rolle von Sam an, einer Dramaturgin, die für ein kleines lokales Theater in Glendale arbeitet. Als der Intendant des Theaters wegen unangemessenen Verhaltens gefeuert wird, wird Sam in die Rolle der Regisseurin gedrängt, wo sie schnell feststellen muss, dass Regisseurin zu sein viel schwieriger sein kann, als sie dachte. Sie will ihr Traumstück inszenieren, ein ländliches Drama, das in den Südstaaten spielt, aber Sam stößt auf eine Reihe von Problemen (einschließlich einer widerspenstigen Besetzung), die ihr neuestes Werk bedrohen.Die Ehe einer jungen Frau mit einem Märchenprinzen wird zum feurigen Überlebenskampf, als sie stattdessen einem feuerspeienden Drachen geopfert wird.