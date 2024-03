Claus Strunz verlässt Axel Springer

Köpfe

Der TV-Chef des Konzerns hatte vor einem Jahr bereits die ‚Bild‘-Chefredaktion verlassen müssen.

Claus Strunz, seines Zeichens Geschäftsführer TV & Video von Axel Springer und dieser Position maßgeblich für den gescheiterten TV-Sender Bild TV, wird den Axel-Springer-Konzern nach 25 Jahren verlassen. Das bestätigte das Unternehmen am Freitag. Für Strunz ist es ein sukzessiver Abschied, denn im März 2023 schied er nach drei Jahren bereits aus der Chefredaktion von ‚Bild‘ aus . Über seine Zukunftspläne machte Strunz keine Angaben, die Entscheidung Axel Springer zu verlassen, ging von Strunz aus.Über seinen Abschied sagt Claus Strunz: „Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für eine großartige Zeit. Mit den Besten zusammenarbeiten zu dürfen, mit Ausnahmetalenten, begnadeten Reporterinnen und Reportern, Foto- und Video-Virtuosen und brillanten Gedanken-Jongleuren - das ist ein großes Geschenk. Wir waren unbeugsam, haben manches bewegt, miteinander gewonnen und verloren, viel gelacht und manchmal geweint. Es war der schönste Arbeitsplatz der Welt.“Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender Axel Springer, bedankt sich für die jahrzehntelange Zusammenarbeit: „Mit keinem Chefredakteur habe ich bei Axel Springer so lange zusammengearbeitet wie mit Claus Strunz. Über fast drei Jahrzehnte hat er mit Leidenschaft und Erfolg in seinen verschiedenen Rollen das Unmögliche möglich gemacht. Ich danke Claus von Herzen für die gute Zusammenarbeit und wünsche ihm alles Gute für das, was kommt.“