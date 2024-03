sixx bekommt eine Free-TV-Premiere

TV-News

Der Film mit Melissa McCarthy darf am späten Ostersonntag auf sixx ausgestrahlt werden.

Der Frauensender sixx darf sich über ein besonderes Programmhighlight freuen. Die Verantwortlichen haben am Ostersonntag, den 31. März, um 22.50 Uhr den 93-minütigen Spielfilmeingeplant. Das Drama ist mit Melissa McCarthy, Tiffany Haddish und Elisabeth Moss besetzt. Das Drehbuch stammt von Andrea Berloff, die auch die Regie übernahm.In Hell's Kitchen 1978 sind drei Frauen mit Mitgliedern der Verbrecherfamilie O'Carroll verheiratet . Kathy ist mit Jimmy verheiratet, einem freundlichen Mann, der von der Mafia zunehmend desillusioniert ist; Ruby ist mit Kevin verheiratet, dem Sohn von Boss Helen O'Carroll; und Claire ist mit Rob verheiratet, der sie häufig schlägt und misshandelt.Eines Nachts werden die Männer von FBI-Agenten verhaftet und zu je drei Jahren Gefängnis verurteilt. Jack "Little Jackie" Quinn übernimmt Kevins Rolle in der Familie und versichert den Ehefrauen, dass für sie gesorgt wird, gibt ihnen aber kaum genug zum Leben. Als die Frauen herausfinden, dass viele der Unternehmen, die der Familie Schutzgeld zahlen, verärgert darüber sind, dass Little Jackie sie zwingt, mehr zu zahlen, überreden sie die Eigentümer, sie stattdessen zu bezahlen und ihren Nachbarn andere Gefallen zu erweisen, wodurch sie Gewinn machen und sich den Respekt der Gemeinde verdienen. Jackie findet das heraus und stellt die Frauen zur Rede, wird aber daraufhin von Gabriel O'Malley, einem in Ungnade gefallenen irischen Mafia-Vollstrecker, der von Ruby hinzugezogen wurde, ermordet. Da Jackie aus dem Weg geräumt ist und Gabriel ihnen den Rücken freihält, haben die Frauen die Familie unter Kontrolle, während Gabriel und Claire eine Beziehung beginnen.Der Warner-Bros.-Pictures-Spielfilm aus dem Jahr 2019 war ein finanzieller Flop. Das von New Line Cinema, Bron Creative und DC Vertigo umgesetzte Drama führte nur zu einem Box-Office-Ergebnis von 16 Millionen US-Dollar. Das Budget lag bei 38 Millionen US-Dollar.