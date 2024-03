Interview

Alfonso Maestro und Tillmann Orion Brehmer haben die zehnteilige Animationsserie «Friedefeld» geschaffen, die ab Freitag in der ARD Mediathek zum Abruf bereit steht.

Der BR und der SWR fanden die Idee für «Friedefeld» von Anfang an gut. Sie waren verrückt genug, auf eine Show von zwei Unbekannten zu setzen und haben uns für unsere Vision alle Freiheiten gelassen.Die Produktion hat etwa ein Jahr gedauert. Aber die erste Episode allein hat unser biologisches Alter ins Dreistellige katapultiert. Wir versuchen das jetzt mit teuren Cremes wieder gut zu machen.Ganz am Anfang haben wir beide aus eigener Tasche das erste «Friedefeld»-Experiment animiert. Später haben wir zusammen mit der Produktionsfirma Förderung von der NRW Filmstiftung bekommen. Das hat uns dabei geholfen, die Show weiter zu entwickeln.Wir haben eine Produktionsfirma gesucht, die Erfahrung mit Animation hat und auch die Lust, gesellschaftskritische Animation für Erwachsene zu machen. Aber vor allem jemanden, der ans Potential von «Friedefeld» glaubt. Match!Es gibt eigentlich gar nicht so viele Serien dieser Art. Dafür einige wenige, die schon lange laufen. Insofern ist es schwer eine konsistente Entwicklung abzulesen.Die „halben Drillinge“ sind ein unwahrscheinliches Bermuda-Dreieck, in dem Moral und Normalität verschwinden, um Chaos und Anarchie Platz zu machen. Sie sind aber auch eine Schicksalsgemeinschaft, die einander braucht und hilft, wenn auch nicht immer ganz uneigennützig.Das spoilern wir natürlich nicht, denn als animierte Show gehen wir mit den Storys und Genres verschiedene, hoffentlich überraschende Wege. Was als RomCom beginnt, könnte bald einen Schlenker in einen Road Trip machen oder in eine politische Dystopie…Ja, alle Cast-Member sind auch Fans der Show und haben eine besondere Verbindung zu ihrer Figur. Manchmal auch eine besondere Aversion gegen eine andere Figur! Die Tonaufnahmen haben daher echt viel Spaß gemacht.Hey, Leser! Ja, genau du. Die Welt geht unter und du willst Cartoons machen? Get real, kid!Da müssen wir uns leider in einen mysteriösen Schleier hüllen. Aber eins können wir sagen: «Friedefeld» hat noch den einen oder anderen Trick in der Tasche.