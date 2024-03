Christine Scheffler verlässt P7S1  Breitenecker rückt in den Vorstand auf

Köpfe

Scheffler bat „aufgrund unterschiedlicher Positionen über die nächsten Schritte der Unternehmensaufstellung“ um eine Vertragsauflösung zum Monatsende. Die Leerstelle im Vorstand wird mit Markus Breitenecker als neuem COO gefüllt.

Die ProSiebenSat.1 Media SE hat einen personellen Wechsel im Vorstand bekannt gegeben. Nach vier Jahren im Gremium verlässt Christine Scheffler das Unternehmen „auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen“, wie man am Montag mitteilte. Gleichzeitig gab das Unternehmen „unterschiedliche Positionen über die nächsten Schritte der Unternehmensaufstellung“ als Grund für Schefflers Abschied an. Scheffler war fünf Jahre lang Teil von P7S1 und verantwortete seit März 2020 als Chief Human Resources Officer (CHRO) neben dem Personalressort die Bereiche Nachhaltigkeit, Shared Services und Real Estate & Procurement. Sie gibt ihren Posten zum 31. März ab.„ProSiebenSat.1 steht für Dynamik und Veränderung. Dank eines großartigen Teams haben wir über die letzten Jahre essenzielle Projekte erfolgreich gemeinsam umgesetzt und damit einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung und Neuausrichtung dieses großartigen Konzerns geleistet“, erklärt Christine Scheffler und fügt an: „Im vergangenen Jahr haben wir mit einem umfangreichen Transformations- und Personalrestrukturierungprogramm die Weichen für die nächsten Entwicklungsschritte von ProSiebenSat.1 gestellt. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen für die intensiven und bewegten gemeinsamen Jahre.“Andreas Wiele, Aufsichtsratsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, sagt über Schefflers Abschied: „Mit Christine Scheffler verlieren wir eine sehr erfahrene Transformatorin und eine geschätzte Vorstandskollegin. Unser Dank gilt Christine Scheffler für ihre sehr professionelle Personalarbeit, ihre Innovationsfreude und ihre Leidenschaft für unsere rund 7.000 Mitarbeiter:innen weltweit. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünschen wir ihr für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, bedauere Christine Schefflers Entscheidung und sei dankbar für die „angenehme und partnerschaftliche Zusammenarbeit über die letzten zwei Jahre. Es war ein intensiver Weg, und ich danke ihr für ihre Unterstützung und für ihren Beitrag zur Transformation. Ich wünsche ihr im Namen des Vorstandes alles Gute für ihre Zukunft.“Gleichzeitig hat P7S1 mit dem CEO der österreichischen Tochter ProSiebenSat.1 Puls4, Markus Breitenecker, einen neuen Mann im Vorstand präsentiert. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Bert Habets wird Markus Breitenecker zum 1. April 2024 als Chief Operating Officer die Steuerung des Entertainment-Bereichs übernehmen. Breieneckers Fokus liegt auf den Bereichen Streaming und digitale Plattformen. Darüber hinaus wird er für die Länderaktivitäten in der Schweiz und Österreich verantwortlich sein. Der österreichische Medienmanager leitet als CEO seit 1998 das Geschäft der ProSiebenSat.1 Group in Österreich. In dieser Zeit hat er ProSiebenSat.1 Puls4 zur größten privaten Fernsehgruppe und Joyn zum größten Streamer des Landes ausgebaut. Unter seiner Verantwortung entstand neben ProSieben Austria eine Senderfamilie, zu der unter anderem Puls 4, ATV, ATV2 und der eigene Nachrichtensender Puls 24 zählt. 2017 gründete Breitenecker in Österreich die Streaming-Plattform Zappn und integrierte diese im vergangenen Jahr in Joyn, der in Österreich aufgrund seines breitaufgestellten Portfolios mit mehreren Kooperationen unter anderem mit dem ORF als „Super-Streamer“ bezeichnet wird. Auch das 4GameChangers-Festival ist unter Markus Breiteneckers Führung entstanden.„Markus Breitenecker ist ein ausgewiesener TV- und Streaming-Experte und seit 26 Jahren überaus erfolgreich im Unternehmen tätig. So hat er die Sendergruppe in Österreich und zuletzt Joyn Austria innerhalb nur eines Jahres zum Marktführer entwickelt. Unter der Führung von Bert Habets werden die beiden die erfolgreich eingeleitete Entertainment-Strategie nun gemeinsam noch konsequenter und schneller umsetzen“, so Andreas Wiele.Markus Breitenecker freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich danke dem Aufsichtsrat ganz herzlich für das Vertrauen. Streaming – und vor allem Joyn – ist das Herzstück unseres Entertainment-Geschäfts. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Bert Habets und darauf, Joyn zusammen mit diesem tollen Team weiter auszubauen und zu einem der führenden Streaming-Player in der DACH-Region zu entwickeln.“ Bert Habets fügt an: „Ich kenne und schätze Markus Breitenecker als sehr engagierten und kompetenten Medienmanager mit einer Leidenschaft für Entertainment. Ich freue mich, mit ihm gemeinsam das Geschäft voranzutreiben und weiterzuentwickeln.“Der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE besteht in Zukunft aus Bert Habets (CEO), Martin Mildner (CFO) und Markus Breitenecker (COO). Die Geschäftsführung der Seven.One Entertainment Group (Entertainment-Segment) setzt sich in Zukunft zusammen aus Bert Habets (CEO), Markus Breitenecker (COO), Henrik Pabst (CCO) und Dr. Stefan Endriß (CFO).