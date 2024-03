Zieht es Vera nach Mallorca?

Soap-Check

Bei «Dahoam is Dahoam» möchte Vera Lansing verlassen. Doch noch ist unklar, was Bamberger dazu sagt.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Das Küstenrevier» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Carla will ihren Job im "Carlas" so schnell wie möglich kündigen, um Michael in die USA zu folgen. Doch der hat inzwischen andere Pläne: Er kauft ein Grundstück in Lüneburg und überrascht Carla damit, dass er für immer in dort bleiben will.Philipp überspielt seine Enttäuschung vor Ana und schmiedet insgeheim bereits den nächsten Plan, um sie zurückzugewinnen. Er will sich in den Bergen als Lebensretter aufspielen und auf diese Weise alte Gefühle in ihr neu entfachen. Doch plötzlich läuft der ganze Plan aus dem Ruder und Philipp schwebt selbst in Lebensgefahr …Vera ist sich unsicher, ob sie in Lansing bleiben oder mit Bamberger nach Mallorca gehen soll. Als er vor ihr steht, sagt sie ihm zu - doch ist es das, was sie wirklich will? Sarah und Daniel freuen sich über das Interesse an ihrem Aktionsstand für Organspende.Ute gibt es einen Stich, als sie zu erkennen meint, dass Benedikt und Patrizia sich bereits näherkommen. Mit ihrem Kummer ist sie ganz allein. Vivien ist froh, dass Tobias für sie stets erreichbar ist. Doch am Telefon lässt sich nicht alles regeln. Während die WG sich sorgt, fühlt sich Cecilia ganz allein mit ihrer Trauer. Valentin hilft ihr bei der Erkenntnis, dass sie bereits eine neue Familie hat.Imani muss einen Gefängnisinsassen behandeln. Doch die eigentliche Bedrohung geht von jemand anderem aus... Simones Entscheidung spielt Kilian bei seiner Suche nach Konfliktpotential unter den Steinkamps in die Karten. Fällt Simone auf ihn rein? Chiara ist wütend, dass Ava nichts von der Karrierechance erzählt hat, die sich ihr bietet. Die beiden stehen vor einer großen Herausforderung.Tobias verbietet Katrin, gegen Alicia vorzugehen. Katrin lässt sich trotzdem zu einer subtilen Manipulation hinreißen. Carlos, der nichts von Alicias Unterstützung ahnt, gibt derweil auf. Erik lädt Toni zur Skatrunde mit Paul und Nihat ein, um sie abzulenken. Toni merkt, dass sie das Spiel nur behindert und zieht sich zurück. Doch Erik hat klare Prioritäten...Alex kommt Hannas Recherchen über ihn auf die Spur. Nichtsahnend nimmt die Kommissarin Alex bei sich auf, als dieser eine neue Bleibe sucht. Nachdem eine Mutter in ihrer Wohnung niedergeschlagen wurde, ermittelt das Revier im Falle eines Familiendramas mit einem wertvollen Geheimnis.Luise gerät in Panik, als plötzlich die Polizei vor der Tür steht. Sie befürchtet, dass Lea und Mel früher oder später herausfinden, dass sie und Nick auf der Party waren, bei der es eine Razzia gab. Nick bekommt mit, was mit Luise los ist. Er schafft es zum Glück, in einem Gespräch beruhigend auf sie einzuwirken und sie wieder aufzubauen. Allerdings ist das Problem damit keineswegs gelöst. Nick und Luise ahnen noch nicht, dass Lea die Wahrheit schon längst kennt. Sie hat von Nicks Freunden erfahren, was auf der Party los war…Chiara gerät morgens erneut mit Amelie in Streit, als die vorsichtig versucht, ihr noch einmal aufzuzeigen, dass sie mit ihrer Affäre mit Sascha eindeutig das Falsche macht. Stur will Chiara sich jedoch keinesfalls vorschreiben lassen, was sie zu tun hat. Erst als Milla ihr aufzeigt, wie sehr Amelie unter dem Streit leidet, bröckelt Chiaras Mauer ein wenig, denn auch sie hat damit zu kämpfen. Doch das will sie sich keinesfalls anmerken lassen und flüchtet. Nur Sascha offenbart sie die Wahrheit und der macht es sich direkt zur Aufgabe, sie aufzumuntern. Und das gelingt ihm auch. So gut, dass Chiara am Abend angestrengt versucht, sich ihre warmen Gefühle auszureden…