«Die Bachelors» zeigen sich im Halbfinale wieder stabiler

Quotennews

In den Wochen zuvor waren die Quoten oftmals abgestürzt. Nun gegen Ende scheint die Show bei RTL etwas Stabilität gefunden zu haben.



Bei der Kuppelshowwird es langsam ernst. Für die beiden Junggesellen Sebastian Klaus und Dennis Gries stehen schwere Entscheidungen an. Vergangene Woche gab es aus diesem Grund Unterstützung von den engsten Vertrauten wie Freunden und der Familie. Gestern im Halbfinale waren so nur noch sechs Frauen übriggeblieben, mit denen es für Dream-Dates auf Mauritius ging. Am Ende der Folge mussten die beiden schließlich eine Entscheidung treffen, mit wem sie in die finale Ausgabe gehen wollen.Nach dem Tief vor zwei Wochen hatte man sich vergangenen Mittwoch mit 1,25 Millionen Fernsehenden und mauen 5,0 Prozent Marktanteil zumindest wieder leicht gesteigert. Die 0,60 Millionen Jüngeren waren mit guten 11,1 Prozent sogar im zweistelligen Bereich gelandet. Auch zum Halbfinale setzte man den Aufwärtstrend nun fort. Mit 1,35 Millionen Interessenten wurden so akzeptable 5,5 Prozent Marktanteil verbucht. Mit 0,58 Millionen Umworbenen kamen erneut guten 11,1 Prozent zustande.Kabel Eins zeigte zur Primetime das Science-Fiction-Drama. Bei einem Publikum von 1,03 Millionen Menschen wurden hohe 4,3 Prozent Marktanteil verbucht. Die 0,39 Millionen Werberelevanten landeten bei einem hervorragenden Resultat von 7,6 Prozent. Der Superheldenfilmfiel im Anschluss mit 0,26 Millionen Zuschauern auf passable 2,6 Prozent zurück. Bei den 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden noch solide 3,9 Prozent Marktanteil eingefahren.