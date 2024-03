Margaret Qualley wird Amanda Knox

US-Fernsehen

Die neue Serie wird von Monica Lewinsky produziert.

Der Streamingdienst Hulu arbeitet derzeit an einer noch unbetitelten Serie über Amanda Knox. Inzwischen wurde bekannt, dass die Schauspielerin Margaret Qualley die Hauptrolle übernehmen wird. Hulu hat acht einstündige Episoden in Auftrag gegeben. KJ Steinberg («This Is Us») fungiert als Autor und ist als ausführender Produzent an der Produktion beteiligt.Qualley wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Warren Littlefield, Lisa Harrison, Ann Johnson und Graham Littlefield von The Littlefield Company werden zusammen mit Monica Lewinsky sowie Knox und Chris Robinson über Knox Robinson Productions ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Das Studio ist 20th Television.In der offiziellen Beschreibung heißt es, die Serie "basiert auf der wahren Geschichte, wie Knox zu Unrecht für den Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher verurteilt wurde und ihrer 16-jährigen Odyssee, um sich selbst zu befreien.