Geo setzt auf «Viagra»

Die Dokumentation läuft an Ostermontag um 20.15 Uhr.

Der Dokumentationssender Geo Television strahlt am Ostermontag, den 1. April, um 20.15 Uhraus. Zu Beginn der 1990er Jahre suchte ein Forschungsteam des Pfizer-Forschungsinstituts im englischen Sandwich nach einem Mittel gegen Herzprobleme.Das gefundene Präparat UK-92480 blockierte das Enzym PDE-5. Erste Versuche an Patienten verliefen vielversprechend, doch einige Männer berichteten von mehreren Erektionen einige Tage nach der Einnahme des Medikaments. Nachdem der verantwortliche Versuchsleiter in diesem Effekt kein Potenzial sah, meldete Pfizer den Wirkstoff 1991 unter dem Namen Sildenafil Citrate zum Patent an.Da das Medikament bei Herzproblemen letztlich wirkungslos blieb, wurde die sexuelle Wirkung des Wirkstoffs genauer untersucht. In einer Studie mit 300 Männern in England, Frankreich und Schweden berichteten 90 Prozent über Erektionen – Nebenwirkungen wurden kaum beobachtet. Am 27. März 1998 erhielt Pfizer von der amerikanischen Gesundheitsbehörde die Zulassung für Viagra.