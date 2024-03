Blockbuster-Battle

Geheim und flüsternd geht es in diesem Battle zu, denn Robert Redford trifft als «Der Pferdeflüsterer» auf Colin Firth als Kingsman-Agent. Oder holt Roland Emmerich mit seinem neuesten Katastrophenfilm den Sieg?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Der Mond hat sich aus seiner Umlaufbahn gelöst und rast nun auf die Erde zu. Das führt schnell zu verheerenden Auswirkungen. Um den drohenden Weltuntergang zu verhindern, reisen die ehemalige Astronautin Jo Fowler, ihr Ex-Kollege Brian Harper und der Wissenschaftler K.C. Houseman Richtung Erdtrabant. Dort müssen sie feststellen, dass der gute alte Mond nicht das ist, was die Menschheit bislang dachte.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 4IMDb User Rating: 5(Sat.1, 20:15 Uhr)Der Brite Harry Hart ist ein Agent der geheimen und regierungsunabhängigen Kingsman. Eines Tages trifft er auf Eggsy, dessen Vater einst ebenfalls Mitglied der Kingsman war. Er nimmt den jungen Mann bei sich auf und schleust ihn in das harte Rekrutierungsprogramm seiner Organisation ein. Bei ihrem ersten Auftrag geraten sie an den Milliardär Richmond Valentine, der mit einem ominösen Plan die Welt "retten" will. Über die Action-Komödie schrieb Quotenmeter in seiner Kino-Kritik: „«Kingsman: The Secret Service» ist ein sündiges, derbes, großartiges Kinovergnügen. Ein tolles Ensemble, stylisch-zügellose Action und feist-cleverer Humor lassen diesen Ghetto-Agenten problemlos an «Kick-Ass» vorbeiziehen. Extrem kultverdächtig!“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 8(Disney Channel, 20:15 Uhr)Als die 13-jährige Grace eines Morgens mit ihrer Freundin Judith ausreitet, kommen die Pferde an einem vereisten Abhang ins Rutschen. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem Lastwagen. Grace und ihr Hengst Pilgrim überleben schwerverletzt das Unglück. Grace muss infolge ihrer Verletzungen ein Bein amputiert werden, während Pilgrim so schwer traumatisiert ist, dass die Ärzte dafür plädieren, das Tier einzuschläfern. Doch Annie ist dagegen. Bei ihrer Recherche nach Spezialisten für die Behandlung des Pferdes stößt Annie auf Tom Booker, der als 'Pferdeflüsterer' traumatisierte Pferde behandelt.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 7IMDb User Rating: 7