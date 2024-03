Amazon verlängert «Upload»

US-Fernsehen

Der Streaming-Dienst plant eine vierte Staffel.

Die Streaming-Seriebekommt eine vierte Staffel. Die neuen Folgen, die für Amazon Prime Video produziert werden, sollen dann aber auch die letzten sein. Die dritte Staffel der Science-Fiction-Comedy startete im Oktober 2023, die vorerst letzte Folge wurde am 10. November 2023 ausgestrahlt."Als ich Upload vor vielen Jahren konzipiert habe, habe ich die Geschichte auf vier Staffeln ausgelegt, daher bin ich begeistert, dass wir das Ende machen können, das die Fans verdienen und auf das die Charaktere und das Kreativteam hingearbeitet haben", sagt Greg Daniels, Schöpfer, Autor und ausführender Produzent der Serie. "Jen Salke und Vernon Sanders waren unsere Engel und verdienen 5 Sterne"."Ich bin begeistert, dass Upload für eine vierte und letzte Episode zu Prime Video zurückkehrt", sagte Veron Sanders, Head of Television bei Amazon MGM Studios. "Wir sind Greg und dem fantastischen Team hinter der Serie dankbar, und obwohl Abschiede bittersüß sind, wissen wir, dass die Serie in ihr wohlverdientes idealistisches Nachleben hochgeladen wird."Die Serie spielt in einer technologisch fortgeschrittenen Zukunft, in der holografische Telefone, selbstfahrende Autos, KI-Assistenz und 3D-Lebensmitteldrucker die Norm sind. Verstorbene werden in eine Cloud hochgeladen.