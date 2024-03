ntv startet «Tierische Killer»

TV-News

Die neue Reportage-Reihe beginnt an Ostersonntag.

Am Ostersonntag, den 30. März, startet der Nachrichtensender ntv die Ausstrahlung der neuen Reportage-Reihe. Die Dokumentation heißt im Original «Wild Assassins» und wurde von Big Media hergestellt. In der ersten Folge stellt das Team einige der giftigsten Tiere der Welt vor, darunter die Sydney Funnel Web Spider und die Eastern Diamondback Rattlesnake. Man sieht, wie sie sich an ihre Beute heranschleichen, sich auf den Angriff vorbereiten und schließlich ihr Gift einsetzen. Um 20.15 Uhr startet der Achtteiler, der wochenweise ausgestrahlt wird.An Ostermontag läuft die Deutschlandpremiere von. Die französische Dokumentation ist auf 21.05 Uhr datiert. Sie sind die letzten Überlebenden eines religiösen Bekenntnisses, das manchmal als sektiererisch bezeichnet wird und ihre traditionelle Lebensweise prägt. Man nennt sie Mennoniten, und sie befinden sich im Krieg mit der Moderne, die ihre Existenz bedroht. Die argentinischen Mennoniten, die in der ganzen Welt vertreten sind, sind dafür bekannt, die strengsten und am schwersten zugänglichen zu sein.Um 22.05 Uhr kommt die Premiere von. Die Zeugen Jehovas sind eine weltweite religiöse Organisation mit fast acht Millionen Anhänger, bekannt für ihren Bekehrungseifer und ihre strengen Glaubenspraktiken, wie die Ablehnung von Bluttransfusionen und das Meiden ehemaliger Mitglieder. Trotz ihres freundlichen Äußeren stehen sie wegen autoritärer Strukturen und umstrittener Praktiken wie der Nichtanzeige pädophiler Straftaten in der Kritik.