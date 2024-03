«Bailey»  Zu schlecht für die Primetime?

TV-News

Am Sonntag strahlt Sat.1 lieber den Spielfilm «Fack Ju Göhte» um 20.15 Uhr aus.

Am Sonntag, den 24. März 2024, feiert «Bailey – Ein Hund kehrt zurück» seine Free-TV-Premiere. Sat.1 strahlt den Spielfilm zwischen 13.00 und 15.10 Uhr aus, scheinbar genügt die US-Produktion mit Dennis Quaid, Kathryn Prescott und Marg Helgenberger den Anforderungen des Senders für eine Ausstrahlung zur besten Sendezeit nicht.CJ wächst bei ihren Großeltern und deren Hund Bailey auf einer Farm in Michigan auf. Als sie zurück zu ihrer Mutter zieht, wird sie jäh aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen. Ihr treuer Gefährte Bailey beschließt daraufhin, dem Mädchen nicht mehr von der Seite zu weichen. Er verbringt mehrere Hundeleben mit CJ und zwischen den beiden entwickelt sich jedes Mal eine tiefe Freundschaft. Gemeinsam müssen sie jedoch nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen meistern.In der Primetime wiederholt Sat.1 stattdessen den Spielfilm. Der Bankräuber Zeki wird aus dem Gefängnis entlassen und will sich als Hausmeister an einer Schule anstellen lassen, weil er unter der Turnhalle das Geld aus einem Überfall vermutet. Tatsächlich bekommt er den Job - wird aber aufgrund eines Missverständnisses als Aushilfslehrer eingestellt. «Fack Ju Göthe» lief zuletzt im Herbst 2023 bei Sat.1. Die neuerliche Ausstrahlung könnte mit dem Start des Spin-offs «Chantal» zusammenhängen, das am 28. März in den deutschen Kinos erscheint.