«Bond»-Rerun bleibt weiter Mittelmaß

Quotennews

2023 landete ProSieben mit der «007»-Filmen im Primetime-Angebot einen mittelgroßen Coup. Aber 2024 einfach wiederholen? Das klappt doch nicht.

Ja, auch Quotenmeter war 2023 im Sommer gewissermaßen überzeugt, dass ProSieben den richtigen Weg geht., die allbekannte Agenten-Reihe zurück in die Primetime bringen, allgemein beweisen, dass Spielfilme im linearen TV nicht tot sind, das Ganze funktionierte. Oft holte der Doppel-Null-Agent weit über eine Million Zuschauer ab, nicht schlecht für eine Freitags-Primetime bei ProSieben. Die Marktanteile meist jenseits der 6-Prozent-Marke, oft damit über Senderschnitt und wichtiger noch, die Zielgruppe holte beinah Woche für Woche Anteile von mehr als zehn Prozent ab. Von Juni bis Oktober hatte die rote Sieben schlichtweg leichtes Spiel in der Freitags-Primetime.Also 2024 direkt in den Rerun starten? Ja, das hat man sich in Unterföhring so überlegt, mehr noch, man hat das Spiel erweitert. Nun flimmern seit Mitte Februar an Freitagen und an Samstagen die «Bond»-Filme über den Primetime-Äther. Das läuft, erwartungsgemäß, deutlich weniger gut. Bisher lief es mit «James Bond 007 - Leben und sterben lassen» am 02. März noch am besten, es folgten 1,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, 0,48 Millionen Umworbenen sorgten für 10,1 Prozent am Zielgruppen-Markt. Bis dato die einzige Quote der 14- bis 49-Jährigen im zweistelligen Bereich. Gestern solltefür Reichweiten und Quote sorgen. Mit 1,00 Millionen Zuschauern und 4,1 Prozent funktionierte das eher mäßig.Die Zielgruppe kam mit 0,26 Millionen werberelevanten Zuschauern auf wacklige 5,2 Prozent. 2023 lief der Streifen vor 1,52 und 0,26 Millionen Zuschauern, das Minus zum Vorjahr ist also mehr als deutlich. Gestern folgte. Die Reichweiten sanken auf 0,65 und 0,20 Millionen. Damit stiegen der Uhrzeit geschuldet die Marktanteile auf 5,7 und 6,8 Prozent. «Moonraker» lief 2023 noch vor 1,40 Millionen Zuschauern und 0,33 Millionen Umworbenen - damals aber auch in der Primetime. Zusammengefasst, was 2023 noch überzeugte, ist 2024 nicht mehr als eine müde Wiederholung. So einfach ist es dann doch nicht, ProSieben