Melissa Joan Hart ist in «Bad Guardian» zu sehen

US-Fernsehen

Noch ist unklar, wann der neue Film bei Lifetime läuft.

Lifetime hat grünes Licht für ein neues Projekt gegeben, das das umstrittene System der gerichtlich bestellten Vormundschaft mit Melissa Joan Hart und La La Anthony in den Hauptrollen beleuchtet. Der Film(Arbeitstitel), der noch in diesem Jahr Premiere haben wird, ist inspiriert von unzähligen wahren Geschichten von Menschen, die von den Gerichten in die Obhut eines Vormunds gegeben wurden, und wirft die Frage auf, ob diese Betreuer hilfreich oder schädlich sind.«The Bad Guardian» (Arbeitstitel) ist ein fesselnder Thriller über den Kampf einer Frau, die ihren Vater aus den Fängen eines korrupten und gierigen gerichtlich bestellten "Vormunds" retten will. Als Leighs (Melissa Joan Hart) Vater Jason (Eric Pierpoint) einen Sturz erleidet, während sie nicht in der Stadt ist, weist das Gericht Jason einen Vormund zu, Janet (La La Anthony). Zunächst scheint Janet eine große Hilfe für Jason zu sein, aber die Dinge nehmen schnell eine schreckliche Wendung. Janet ist rechtlich für jeden Aspekt von Jasons Leben zuständig und verschwendet keine Zeit damit, ihn in einem Pflegeheim unterzubringen, sein Haus und alle Besitztümer zu versteigern und den Erlös für seine Pflege zu verwenden. Als Leigh Janets Bemühungen immer wieder in Frage stellt, nutzt die Vormünderin schließlich ihre Macht, um den Besuch der Familie zu verhindern. In Janets Obhut verschlechtert sich Jasons Gesundheitszustand bis zu dem Punkt, an dem er eine lebensrettende Behandlung benötigt, die Janet für zu teuer hält. Während die Informanten um Jason ein vorzeitiges Ende finden, findet Leigh die Kraft, die Vormünderin und das korrupte System, das sie unterstützt, zu stürzen.«The Bad Guardian» wird von Allegheny Image Factory produziert, wobei Jeffrey Tinnell und Robert Tinnell als Produzenten fungieren. Elizabeth Stephen ist ausführende Produzentin und Claudia Myers führt Regie nach einem Drehbuch von Ashley Gable.