Patton Oswalt moderiert «The 1% Club»

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird die amerikanische Version von «Das 1% Quiz» moderieren.

Prime Video gab heute bekannt, dass der Emmy- und Grammy-gekrönte Stand-up-Comedian, Schauspieler und Autor Patton Oswalt («The Goldbergs») zum Gastgeber vonernannt wurde. Die Serie, die auf dem internationalen Erfolgsformat basiert und von BBC Studios Los Angeles Productions und Magnum Media produziert wird, wird auf Prime Video in den USA und Kanada ausgestrahlt. «The 1% Club» wird außerdem exklusiv auf FOX ausgestrahlt, das jede Folge nach der Premiere auf Prime Video ausstrahlt.Der «1% Club», der von Dean Nabarro und Andy Auerbach bei Magnum Media entwickelt und von BBC Studios vertrieben wird, hat in Europa große Erfolge bei den Einschaltquoten erzielt. Nach der britischen Top-Serie, die für ITV produziert wurde, hat «The 1% Club» einen starken globalen Aufstieg erlebt und ist international in den Niederlanden, Australien, Deutschland, Frankreich, Israel, Spanien und der Türkei gestartet, Mexiko und Griechenland werden folgen."Patton verkörpert alle Attribute eines ikonischen Moderators und wir sind begeistert, dass er sich uns für die erste Gameshow auf Prime Video angeschlossen hat", sagt Lauren Anderson, Head of AVOD Originals, unscripted and targeted programming, Amazon MGM Studios. "Pattons ausgeprägte Kombination aus Wärme und Witz macht ihn zur idealen Person, um dieses fesselnde Format für nordamerikanische Prime Video-Kunden und das lineare Fox-Publikum zum Leben zu erwecken. Zusätzlich zu unserer kreativen Leidenschaft für die Serie stellt «The 1% Club» eine strategische Geschäftswachstumsmöglichkeit dar, die unser werbefreundliches Inhaltsportfolio erweitert und uns erlaubt, einzigartige Strategien für Doppelpremieren zu erkunden. Wir danken FOX, BBC Studios, Patton, Andy und Dean dafür, dass sie so großartige Partner sind, während wir neue Wege beschreiten.""Als stolzes Mitglied der 90% ist es ein Privileg, diese Show zu moderieren", sagte Oswalt. "FOX Entertainment freut sich, mit innovativen Unternehmen und hochkarätigen Talenten zusammenzuarbeiten, um Premium-Inhalte wie «The 1% Club» zu produzieren", sagte Rob Wade, CEO von FOX Entertainment. "Durch die Zusammenarbeit mit Amazon können wir den komplementären Wert von linearem und Streaming-Publikum durch diese differenzierte Startstrategie effektiv präsentieren."