Netflix enthüllt alle «Too Much»-Darsteller

US-Fernsehen

In der neuen Lena Dunham-Serie werden zahlreiche Stars mitspielen.

Neben den bereits angekündigten Hauptdarstellern Megan Stalter (Jessica) und Will Sharpe (Felix) wurde nun auch die komplette Starbesetzung fürbekannt gegeben. Adele Exarchopoulos («Passages»), Adwoa Aboah («Top Boy»), Andrew Rannells («GIRLS5EVA»), Daisy Bevan («The Alienist»), Dean-Charles Chapman («1917»), Emily Ratajkowski («Gone Girl») und Janicza Bravo («Sharp Stick») spielen mit. Außerdem wurden Kaori Momoi («The Brightest Roof in the Universe»), Leo Reich («Leo Reich: Literally Who Cares?!»), Michael Zegen («The Marvelous Mrs. Maisel»), Prasanna Puwanarajah («The Crown»), Rhea Perlman («Cheers»), Richard E. Grant («Saltburn»), Rita Wilson («Sleepless in Seattle») und Stephen Fry («The Dropout») unter Vertrag genommen.Jessica (Megan Stalter) ist ein New Yorker Workaholic Mitte dreißig. Sie leidet unter einer zerbrochenen Beziehung, von der sie dachte, sie würde ewig halten, und isoliert langsam jeden, den sie kennt. Als jeder Straßenzug in New York von ihrem eigenen schlechten Verhalten erzählt, ist die einzige Lösung, einen Job in London anzunehmen, wo sie wie eine Bronte-Schwester ein Leben in Einsamkeit führen will. Doch als sie Felix (Will Sharpe) kennenlernt - eine Reihe von Warnsignalen - stellt sie fest, dass ihre ungewöhnliche Verbindung nicht zu ignorieren ist, auch wenn sie mehr Probleme schafft, als sie löst.Jetzt müssen sie sich fragen: Sprechen Amerikaner und Briten eigentlich die gleiche Sprache? «Too Much», von den Machern von Girls und den Produzenten von «Love Actually», ist eine Liebeskomödie für alle, die sich fragen, ob wahre Liebe noch möglich ist, aber aufrichtig hoffen, dass sie es ist.