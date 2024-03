Plötzlicher Reichweiten-Garant: «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich»

Quotennews

Sat. 1 hatte in der Vergangenheit einige schwächere Versuche den Vorabend zu strukturieren. Mit «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» trifft der Bällchensender ins Schwarze.

Keine Sorge, an dieser Stelle werden keine historischen Daten aus eher mäßigen Versuchen des Sat.1-Vorabendprogramms gesammelt. Wer das Geschehen rund um den Bällchensender verfolgt, weiß, dass man sich an verschiedenen Quiz-Shows versucht hat, «Lenßen übernimmt» sollte übernehmen und nicht zuletzt läuft der aktuelle Versuch unter der Woche mit «Das Küstenrevier». So richtig funktionieren wollte keines der genannten Sendekonzepte. Bis im Januar «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» wieder auftauchen sollte.Die Show ist bekannt, immerhin ist das Format seit 2012 im Angebot bei Sat.1 , zuletzt hatte man alte Folgen im Dezember 2023 als Wiederholungen an Montagen ab etwa 23 Uhr programmiert. Das lief nicht wirklich grandios, glücklicherweise gibt es neue Episoden. Der Januar lief fürschon gut, jede Ausgabe holte mehr also 1,50 Millionen Zuschauer, doch wirklich erfolgreich wurde der Februar. Alle vier Ausgaben im Vormonat schaffen mehr als 2 Millionen Zuschauer, zuletzt waren es mit 2,32 Millionen sogar deutlich mehr. Damit ist der Bällchensender in Regionen angekommen, wo ein zweistelliger Marktanteil im Gesamten möglich wäre.Die gestrige erste Ausgabe im März, wollte dem Februar quasi in nichts nachstehen.holt ab 19 Uhr 2,29 Millionen Zuschauer ab und nun endlich auch mit 10,0 Prozent einen zweistelligen Marktanteil. Auch wenn bisher wenig erwähnt, in gleichem Maße ist die Zielgruppe erfolgreich. Gestern schafften 0,33 Millionen Umworbene ordentliche 7,8 Prozent am entsprechenden Markt.