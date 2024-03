«ran Rugby»-Rekord - kaum messbare «NBA»-Wertung

Quotennews

ProSieben Maxx bleibt weiter an den Randsportarten, aus deutscher Sicht, dran. Mit «ran Rugby» und «ranNBA» will es noch nicht so richtig klappen.

Für ProSieben Maxx ging es gestern in eine weitere Runde. Bisher verlief das Event eher mäßig für den Spartensender von ProSieben , die bis gestern beste Reichweite holte die erste Hälfte von «Spanien - Deutschland» am 11. Februar und hier kamen lediglich 0,09 Millionen Zuschauer zusammen. Es ist bereits der Formulierung zu entnehmen, dass sich beim Stichwort Bestwert wohl etwas getan haben muss. Gestern schaute die Station aus Unterföhring auf die Partie, zunächst sollte es nicht wirklich nach einem glorreichen Samstag aussehen.Es folgten magere 0,08 Millionen Zuschauer ab drei Jahren der ersten Hälfte ab 19 Uhr, das entsprach lediglich 0,4 Prozent des TV-Marktes. In der Zielgruppe wird das Bild nur marginal hübscher, 0,05 Millionen Umworbene waren für 1,4 Prozent Marktanteil verantwortlich. Doch es sollte besser werden. Ab etwa 20 Uhr verfolgten stolze 0,10 Millionen Zuschauer das Geschehen, damit ergibt sich für die «Europe Champions» ein neuer Bestwert in Sachen Gesamtreichweite. Der Marktanteil blieb jedoch bei 0,4 Prozent, die Zielgruppe steigerte sich auf 1,7 Prozent, hier waren verbesserte 0,08 Millionen Werberelevante dabei.Somit lässt sich zumindest ein kleines Plus an die jüngste Leistung von «ran Rugby» setzen. Fürkann man diese Aussage leider überhaupt nicht treffen. Die «NBA» hat es weiterhin in Unterföhring mehr als schwer, um die Weihnachtstage war man zwar mit teilweise 0,12 Millionen Zuschauern recht erfolgreich, auch außerhalb der Feiertage waren vereinzelt gute Werte dabei, in Summe steht «ranNBA» doch eher in den roten Zahlen. Von der gestern Nacht gezeigte Partie, «Denver Nuggets at Los Angeles Lakers», ist heute nur die Leistung des ersten Viertels bekannt. Es folgten 0,02 Millionen Zuschauer im Gesamten ab 02:40 Uhr, das entsprach 0,6 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,001 Millionen Werberelevanten quasi nicht messbar, hier kamen 0,2 Prozent zusammen.