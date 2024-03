Blockbuster-Battle

Eine Reise durch Raum und Zeit verspricht Christopher Nolans Film «Interstellar», der im Weltall und in diesem Battle auf die «Guardians of the Galaxy» trifft. Oder macht eine jamaikanische Bob-Mannschaft das Rennen?

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)In einer düsteren Zukunft ist die Menschheit aufgrund von Naturkatastrophen und Lebensmittelknappheit in Gefahr. Die NASA plant eine geheime Mission: Zwölf Raumschiffe sind durch ein mysteriöses Wurmloch gereist, um in einer anderen Dimension bewohnbare Planeten zu erkunden. Cooper, ein erfahrener Ingenieur, wird als Kommandant ausgewählt, um den Signalen von drei brillanten Wissenschaftlern zu folgen und die Rettung der Menschheit zu ermöglichen. Gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Amelia und einer Crew bricht Cooper ins Unbekannte auf. Schon auf den ersten beiden Planeten lauern Gefahren und die Rettung ihrer Familien scheint immer weiter in die Ferne zu rücken. Cooper und Amelia müssen ein riskantes Manöver durchführen, um den dritten Planeten zu erreichen. Im Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs finden sie sich in einem Tesserakt wieder, der ihnen zeigt, dass die Zukunft von Menschen geschaffen wurde, die sogar Zeit und Gravitation manipulieren können. Und Cooper entdeckt, dass er mit seiner Tochter Murphy in der Vergangenheit kommunizieren kann und übermittelt ihr wichtige Informationen. Quotenmeter lobte den Film in den höchsten Tönen: „Überwältigend! Christopher Nolan gelang mit diesem aufwändigen wie komplexen Science-Fiction-Abenteuer ein weiterer Geniestreich.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 9(Disney Channel, 20:15 Uhr)Eine Gruppe jamaikanischer Sportler hat sich in den Kopf gesetzt, an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen. Dafür gründen die Athleten, die noch nie im Leben Schnee gesehen haben, ein Bobteam. Irwin Flitzer, ein in Ungnade gefallener amerikanischer Bobfahrer, soll sie trainieren und die ganze Welt davon überzeugen, dass sie es ernst meinen. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten macht sich das jamaikanische Team auf nach Calgary. Dort machen sich alle anderen Sportler lustig über sie. Ihr Mannschaftsgeist führt allerdings noch zu einigen Überraschungen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Die Kult-Crew um Star-Lord steuert auf das zweite Abenteuer zu: Die «Guardians of the Galaxy» bekommen den Auftrag, auf dem Heimatplaneten der Sovereigns heilige Energiezellen zu schützen. Unnötigerweise stiehlt Rocket einige und löst damit den ungebremsten Zorn des Volkes aus. Auf ihrer Flucht bekommen sie unverhoffte Hilfe. Die Quotenmeter-Kino-Kritik zog dieses Fazit zum Kinostart vor sechs Jahren : „Launiger, knalliger und emotionaler als Teil eins – wenngleich die einfühlsam gemeinten Dialogpassagen gelegentlich noch Feinschliff gebraucht hätten: «Guardians of the Galaxy Vol. 2» ist eine sympathische, bombastische Weltraumsause mit hoher Gag-Trefferquote und kleineren, größtenteils verzeihlichen Schönheitsfehlern. Die Guardians wären stolz auf ihren Film, zweifelsohne.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8