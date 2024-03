«Familie Anders» startet wieder durch

TV-News

Die neuen Folgen beginnen Anfang April. Am 14. April ist eine weitere Episode geplant.

Der Fernsehsender ZDF strahlt am Sonntag, den 7. April 2024, die erste neue-Folge mit dem Titel „Die rosarote Brille“ aus. Das Drehbuch stammt von Stephanie Dörner und Marita Nienstedt, die Regie übernahm Sebastian Stern. Die Hauptrollen schnappten sich Moritz Treuenfels und Bettina Burchard.Paartherapeut Fabian Anders lebt mit seiner Familie im Nestmodell auf einem Hof bei Leipzig. Seinen Klienten vermag er erfolgreich zu helfen, sich selbst weniger. Der international bekannte Chirurg Dr. Leander Herzog sucht zusammen mit seiner Frau Liv Fabians Praxis auf. Durch unterschiedliche Wünsche, die nahe Zukunft betreffend, sind sie in eine schwere Beziehungskrise geraten.Fabian und seine Noch-Ehefrau Paula wechseln sich seit einem Jahr bei der Kinderbetreuung ab und ziehen wochenweise zu Mathilda und Louis sowie den Leih-Großeltern Moni und Ibrahim ins Haupthaus. Paula trifft sich in ihren kinderlosen Wochen weiterhin in Leipzig mit ihrem Freund Alexej. Fabian kann sein Singledasein jedoch nicht so recht genießen – bis er überraschend Nora Mannstein wiedersieht, eine Jugendliebe. Nora lässt Fabians Herz höherschlagen, und auf einmal scheint die schmerzhafte Ehe-Auszeit von Paula Sinn zu ergeben. Erst spät bemerkt er die rosarote Brille, durch die er Nora sieht.