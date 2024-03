Nur nicht zu christlich: RTLup zeigt «Die Nanny»

TV-News

Die Serie mit Fran Drescher wird fast den gesamten Karfreitag über ausgestrahlt.

Beim Fernsehsender RTLup wird es an Karfreitag weder «Der Blaulicht-Report» noch «Das Strafgericht» geben. Stattdessen haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, dass ab 12.40 Uhrwiederholt wird. Die Sitcom mit Fran Drescher ist bis 22.00 Uhr geplant, ehe die erste Staffel von «Ritas Welt» startet. Die Sitcom von CBS erreichte 146 Episoden und wurde zwischen 1993 und 1998 produziert.Die jüdisch-amerikanische Fran Fine steht vor der Tür des britischen Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy), um Kosmetika zu verkaufen, nachdem sie von ihrem Freund, dem Besitzer eines Brautmodengeschäfts, verlassen und gefeuert wurde. Maxwell stellt sie widerwillig als Kindermädchen für seine drei Kinder ein: Maggie, Brighton und Gracie. Trotz Mr. Sheffields Bedenken erweist sich Fran als genau das, was er und seine Familie brauchen.Während Fran sich um die Kinder kümmert, führt der bissige Butler Niles (Daniel Davis) den Haushalt und beobachtet alle Ereignisse, die sich mit Fran als neuem Kindermädchen entwickeln. Niles, der Frans Gabe erkennt, Wärme in die Familie zu bringen (Maxwell ist Witwer), tut sein Bestes, um Maxwells Geschäftspartnerin C.C. Babcock (Lauren Lane) zu untergraben, die ein Auge auf den sehr verfügbaren Maxwell geworfen hat. Niles macht oft witzige Bemerkungen über C.C., und C.C. antwortet oft mit ihren eigenen Bemerkungen in ihrem ständigen Spiel der Überlegenheit.