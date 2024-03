Vier neue «The Last of Us»-Darsteller

US-Fernsehen

Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle und Spencer Lord stoßen in der zweiten Staffel hinzu.

Für die zweite Staffel der Serie geben HBO und Sky weitere Neuzugänge bekannt. Danny Ramirez als Manny, ein loyaler Soldat, dessen sonniges Gemüt den Schmerz alter Wunden und die Angst, seine Freunde im Stich zu lassen, wenn sie ihn am meisten brauchen, verdeckt. Ariela Barer als junge Ärztin Mel, deren Engagement, Leben zu retten, durch die Realitäten von Krieg und Stammesdenken in Frage gestellt wird. Tati Gabrielle als Militärsanitäterin Nora, die mit den Sünden ihrer Vergangenheit zu kämpfen hat. Spencer Lord als Owen, eine sanfte Seele, gefangen im Körper eines Kriegers, der dazu verdammt ist, gegen einen Feind zu kämpfen, den er nicht hassen kann.